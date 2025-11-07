BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Em um protesto contra o avanço das hidrovias do Arco Norte e do projeto da Ferrogrão, indígenas ocuparam barcaças de carga no rio Tapajós na manhã desta sexta-feira (7). A ação ocorreu dentro do Território Tupinambá, em Santarém (PA), e não houve conflito.

Lideranças subiram nas estruturas com faixas com os dizeres: "Ferrogrão Não", "Comida sem veneno" e "O agro passa, a destruição fica".

"O Grito Ancestral é o nosso recado aos líderes do mundo. Não queremos que nossos biomas sejam vistos só como mercado, como corredor de soja, porto ou ferrovia. Queremos que vejam os povos que estão aqui há séculos, cuidando da floresta e do rio. Preservar o Tapajós é condição para qualquer compromisso climático sério", diz Marília Sena, liderança Tupinambá, em comunicado.

O rio Tapajós, nasce no Mato Grosso, corta o Pará e deságua no rio Amazonas, é um dos mais estratégicos para a agenda de infraestrutura do governo federal. O objetivo é usá-lo para o escoamento de commodities agrícolas até os portos de Santarém, Itaituba/Miritituba, Barcarena e região.