BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou nesta sexta-feira (7) que a crise de hospedagem que atingiu a COP30, a conferência sobre mudança climática, foi causada por casos isolados de preços mais altos que o normal, mas que no fim, o mercado se regulou.

"Os casos que foram pinçados na internet, que nunca foram a regra geral, foram a ampla minoria, foram notificados pela Senacom [Secretaria do Consumidor, do Ministério da Justiça] e os próprios locatários foram regulados pelo mercado que reduziu o preço naturalmente", afirmou.

Ele disse também que diplomatas do Azerbaijão, sede da última COP, também relataram ter tido problema com preço de hospedagem.

Como revelou a Folha, porém, neste ano dezenas de países assinaram uma carta pressionando o Brasil a retirar a conferência de Belém, justamente em razão dos preços de hospedagem e das dificuldades logísticas da cidade, uma situação inédita.

"Eu não sei se já teve [outra carta desse tipo, em outros anos]. Vamos pesquisar sobre isso, é provável que já", disse ele, questionado.

Ele afirmou que antes da COP30, a cidade de Belém vivia com problema cronicamente de falta de leitos de hospedagem, o que será resolvido com as novas estruturas construídas para a conferência.

Nesta sexta, o Brasil foi escolhido para chefiar um grupo de trabalho da ONU sobre turismo sustentável.