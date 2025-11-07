BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A Alemanha declarou nesta sexta-feira (7) apoio ao Fundo de Florestas Tropicais (TFFF), idealizado pelo Brasil, e prometeu que irá aportar recursos no instrumento, mas não anunciou um valor. A decisão frustra expectativas de parte do governo brasileiro, que esperava um comprometimento financeiro concreto.

O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, tem falado com o ministério da economia alemão e que já está certo uma contribuição substancial ao fundo, mas que o assunto ainda precisa passar por instâncias internas.

"Como o presidente Lula e eu dissemos nas duas reuniões que tivemos, tanto na plenária quanto na área de energia, a Alemanha está disposta a contribuir com essa iniciativa e vai contribuir com uma quantia considerável de dinheiro", disse durante entrevista à imprensa.

"Precisamos apenas finalizar algumas decisões internas na Alemanha. Estou em contato muito próximo com meu ministro das Finanças, e concordamos no domingo que faremos isso ? que apoiaremos a iniciativa e que a Alemanha contribuirá", disse, em fazendo referência também a discussões sobre governança e transparência relacionadas ao fundo.

Segundo ele, a Alemanha vê a iniciativa TFFF como uma importante mobilização internacional em favor da proteção climática. Ele disse que o país considera essencial garantir que o fundo tenha base sólida e financiamento previsível.

Questionando seguidas vezes por um jornalista sobre qual seria a quantia que o país poderia investir, apenas repetiu que a contribuição será considerável.

A declaração aconteceu após uma reunião bilateral entre Merz e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a cúpula de líderes que antecede a COP30, a conferência do clima da ONU, em Belém (PA).

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) havia afirmado na véspera que a Alemanha esperava se reunir com Lula antes de anunciar algum valor de investimento no TFFF. Representantes do governo brasileiro manifestavam expectativa de que Berlim poderia anunciar aportes após a conversa, o que não ocorreu.

O fundo para florestas é citado por Lula como uma das principais entregas concretas da COP30, mas o ritmo de adesão dos países desafia o otimismo em torno da iniciativa. Por outro lado, representantes do governo brasileiro dizem que a quantia de US$ 5,5 bilhões alcançada até agora já é considerável considerando que o projeto acabou de ser lançado.

Apesar da frustração, o primeiro-ministro exaltou em diferentes manifestações ao longo do dia o projeto para as florestas tropicais. "É particularmente importante para mim dizer , a partir deste púlpito, que a Alemanha apoia o TFFF, e iremos contribuir com um montante substancial para esta iniciativa", disse em discurso de abertura do segunda dia da cúpula.