BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado não será realizada na próxima semana por conta da COP30, a conferência sobre mudança climática da ONU (Organização das Nações Unidas).

Isso porque tanto o presidente da CPI, o senador Fabiano Contarato (PT-ES), quanto o relator, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) irão participar do evento, que acontece em Belém (PA).

A CPI do Senado sobre o crime organizado foi instalada na terça-feira (4).

Durante a primeira audiência, o senador Alessandro Vieira propôs a divisão do trabalho em tópicos temáticos: domínio territorial; lavagem de dinheiro; sistema prisional; corrupção ativa e passiva em todos os setores; rotas para transporte de mercadorias ilícitas.

Além de crimes praticados por facções (tráfico de armas, contrabando, sonegação, furto, estelionato, crimes digitais); necessidade de integração dos órgãos, com destaque para as rotas usadas por facções; além de medidas de prevenção e repressão ao crime e, por último, orçamento.

Já há 38 convites aprovados, entre os nomes estão o de Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça; José Múcio, ministro da Defesa; Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal; e Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência). Além de governadores, secretários de segurança, especialistas em segurança e jornalistas.