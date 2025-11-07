SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A paulistana Luisa Stefani, melhor duplista do Brasil no ranking mundial, conquistou um feito inédito para o tênis feminino do país, nesta sexta-feira (7), ao garantir uma vaga na decisão do WTA Finals, torneio disputado em Riad, na Arábia Saudita, que reúne as melhores da temporada.

Em parceria com a húngara Timea Babos, a brasileira venceu a dupla formada pela letã Jelena Ostapenko e pela taiwanesa Hsieh Su-Wei por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6 (5).

O Brasil já havia participado do torneio com Bia Haddad Maia, em 2022, ao lado da cazaque Anna Danilina. A dupla acabou eliminida na fase de grupos.

Na final, marcada para este sábado (8), às 10h (horário de Brasília), Luisa, 16ª do ranking, e Timea, 15ª, terão pela frente as vencedoras do confronto entre a dupla formada pela tcheca Katerina Siniakova (1ª) e a americana Taylor Townsend (2ª), contra a belga Elise Mertens (7ª) e a russa Veronika Kudermetova (10ª). A decisão terá transmissão na plataforma de streaming Disney+.

Luisa e Timea já faturaram quatro títulos na atual temporada ?os WTA 500 de Linz, na Áustria, de Tóquio, no Japão, e de Estrasburgo, na França, além do WTA 250 de São Paulo.

Medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, em 2021, ao lado de Laura Pigossi, Luisa faz sua estreia no WTA Finals neste ano. Já Timea é tricampeã, ficando com os títulos entre 2017 e 2019.

Aos 28 anos, a brasileira soma 14 títulos na carreira. Ela também foi campeã do Australian Open nas duplas mistas ao lado de Rafael Matos, em 2023.