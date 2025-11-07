SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a chegada do Enem 2025, que começa neste domingo (9), alguns estudantes ainda podem ter dúvidas sobre o que devem levar para os dias de provas.

De acordo com o Inep, órgão do MEC (Ministério da Educação) responsável pela organização do exame, os participantes deverão apresentar um documento oficial com foto, que pode ser digital ou físico.

Entre os documentos aceitos estão RG, CNH (carteira de motorista), carteira de trabalho e passaporte. No caso das versões digitais, o edital do Enem 2025 determina que sejam apresentados e-Título (de eleitor), CNH digital, RG digital ou CIN (Carteira de Identidade Nacional) digital nos aplicativos oficiais ou no aplicativo do Gov.br.

Prints, fotos ou capturas de tela não serão aceitos.

Em casos de perda ou roubo do documento, o boletim de ocorrência não será aceito no portão do local de prova como justificativa. O candidato deverá apresentar uma versão do documento oficial com foto digital.

Além do documento com foto, o participante do Enem deve levar caneta esferográfica de tinta preta de material transparente e o cartão de confirmação de inscrição. Com esse cartão, o candidato terá as informações necessárias para realizar a prova, como o local de prova, sala e dados pessoais.

Para realizar é permitido levar também alimentos, como sanduíches e barras de cereal, além de água, em garrafa transparente.

No primeiro dia do Enem, os candidatos terão cinco horas e 30 minutos para completar o exame nacional. Serão aplicadas provas das áreas de ciências humanas (filosofia, geografia, história, sociologia) e linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação), além da redação.

Já no segundo dia, os estudantes terão cinco horas de duração para responder às questões de ciências da natureza (biologia, física e química) e matemática.

Os portões abrirão a partir do meio-dia (horário de Brasília) e fecharão às 13h nos dois dias de exame nacional. Entre 13h e 13h30, os participantes ficarão em sala aguardando a autorização para iniciar a prova.

O tempo mínimo de permanência na sala será de duas horas. Após esse período, o candidato poderá deixar o local de prova

Neste ano, o Enem será nos dias 9 e 16 de novembro na maior parte do país. Os candidatos inscritos nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará, realizarão o exame nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A mudança de data ocorreu devido à realização da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

O QUE É NECESSÁRIO LEVAR NOS DIAS DAS PROVAS?

- Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente

- Documento de identificação com foto (físico ou digital)

- Cartão de confirmação de inscrição

QUAIS DOCUMENTOS OFICIAIS SERÃO VÁLIDOS?

- RG

- CNH (carteira de motorista)

- Carteira de trabalho

- Passaporte

- e-Título (de eleitor)

- CNH digital

- RG digital

- CIN (Carteira de Identidade Nacional)

QUAIS SÃO OS HORÁRIOS DAS PROVAS?

As aplicações das provas serão realizadas de acordo com o horário oficial de Brasília:

- 12h - Abertura dos portões

- 13h - Fechamento dos portões

- 13h30 - Início das provas

O QUE É PROIBIDO NOS DIAS DAS PROVAS?

- Óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares

- Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos

- Livros, manuais, impressos e anotações

- Protetor auricular

- Relógio analógico e digital

- Quaisquer dispositivos eletrônicos, como celulares, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive

- Alarmes ou com qualquer outro componente eletrônico

- Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens

- Bebidas alcoólicas

- Materiais estranhos à realização da prova

QUAIS ÁREAS DE CONHECIMENTO SERÃO APLICADAS NO PRIMEIRO DIA DE PROVAS?

- Ciências humanas (geografia, história, filosofia e sociologia)

- Linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação)

- Redação

QUAIS ÁREAS DE CONHECIMENTO SERÃO APLICADAS NO SEGUNDO DIA DE PROVAS?

- Ciências da natureza (biologia, física e química)

- Matemática