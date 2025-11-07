BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente da COP21, a conferência da ONU que resultou no Acordo de Paris, Laurent Fabius, afirmou nesta sexta-feira (7) que os líderes mundiais já sabem o que precisa ser feito e, agora, o tratado precisa ser implementado.

"O Acordo de Paris é celebrado, mas é mal implementado. Isso é trágico", disse, durante coletiva de imprensa na COP30, em Belém.

"Implemente, baby, implemente", acrescentou, em uma paródia à declaração em defesa do petróleo que o presidente americano, Donald Trump, vem repetindo: "Perfure, baby, perfure".

O francês lembrou que na abertura da Cúpula de Líderes, nesta quinta (6), muitos dos chefes de Estado repetiram que o acordo é muito útil. "Eles dizem isso, mas não demonstram", disse, em reprimenda à falta de comprometimento dos governos ao redor do mundo com ações para combater as mudanças climáticas.

"Nós não esperamos que essa COP, aqui em Belém, [necessariamente] traga novas ideias extraordinárias. O que esperamos dessa COP é que seja implementado o que já foi decidido -especialmente em financiamento, adaptação e assistência a países em desenvolvimento".

Fabius afirmou, ainda, que não seria possível ter o Acordo de Paris hoje, ressaltando que o tratado não se deveu apenas à genialidade da diplomacia francesa, mas ao contexto geopolítico daquele momento -que, atualmente, com guerras e a posição dos Estados Unidos, é muito mais difícil.

