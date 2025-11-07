BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O bilionário australiano Andrew Forest anunciou um investimento de US$ 10 milhões no Fundo de Florestas Tropicais (TFFF), idealizado pelo Brasil, por meio da Minderoo Foundation.

É o primeiro aporte privado que o mecanismo recebe.

"Nosso investimento vai ajudar a reduzir o risco do fundo para investidores institucionais, ajudando a desbloquear até quatro vezes mais capital privado", afirmou John Hartman, CEO da Minderoo Foundation.

Até aqui, o fundo reuniu US$ 5,5 bilhões em investimentos de países, o maior deles da Noruega, que prometeu um aporte de US$ 3 bilhões.