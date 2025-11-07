SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta sexta-feira (7) que a União Europeia fará parte da coalizão lançada pelo governo brasileiro que visa criar um mercado global de carbono.
O anúncio, feito durante a Cúpula do Clima, em Belém, foi comemorado pela delegação do Brasil, que encara como fundamental a presença do bloco na iniciativa.
"A precificação de carbono tornou-se uma ferramenta central para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, com um forte argumento comercial para a economia e para as pessoas. Tenho o prazer de confirmar o apoio da União Europeia à Declaração sobre a Coalizão Aberta para Mercados Regulados de Carbono", afirmou von der Leyen.
"Queremos trabalhar em estreita colaboração com o Brasil e com muitos parceiros que compartilham a mesma visão na precificação do carbono. A chave para o sucesso é fazê-lo corretamente e fazê-lo juntos", acrescentou.