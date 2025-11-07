BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Não apenas o preço das hospedagens e da comida tem chamado a atenção de quem visita Belém durante a COP30. Também está bem caro acompanhar a programação cultural na capital paraense. Os ingressos para a apresentação de Ney Matogrosso, na quinta-feira (13), vão de R$ 990, valor mais barato que corresponde à plateia superior, com baixa visão do palco, até R$ 2590, na plateia.

O show de Lenine, na sexta-feira (21), tem o bilhete mais em conta no valor de R$ 590 (o mais caro sai por R$ 1290). Ambas as apresentações são beneficentes e buscam arrecadar fundos para a preservação do Pantanal. Já o show de Toquinho, na segunda-feira (17), vai de R$ 790 até R$ 1690. Os preços são módicos só no caso de Fafá de Belém, prata da casa, que se apresenta por lá na sexta-feira (14): o bilhete mais barato é R$ 20, e o mais barato, R$ 60.