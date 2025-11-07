SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil paulista emitiu, por volta das 19h40 desta sexta-feira (7), um alerta severo enviado para celulares no estado de São Paulo por volta das 19h40 desta sexta-feira (7) sobre risco de chuva e rajadas de vento forte nas próximas horas e ao longo deste sábado.

O alerta pede para que se evite áreas abertas e que se busque abrigo, se necessário.

O aviso via sistema Cell Broadcast foi enviado para moradores da faixa leste paulista, abrangendo as regiões da Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, litoral norte, litoral sul, Baixada Santista e Campinas.

O sistema Cell Broadcast permite o envio de mensagens emergenciais diretamente aos celulares ligados nas áreas de risco, sem necessidade de cadastro prévio, ampliando o alcance das ações preventivas.

Na quinta-feira (6), o órgão já havia emitido um alerta para a formação de fortes tempestades até sábado em todo o estado, em razão da passagem de um ciclone extratropical na costa da região Sudeste.

O sistema está em formação na região região Sul e deve chegar a São Paulo entre a noite e a madrugada desta sexta, intensificando áreas de instabilidade e provocando chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes regiões do estado.

"O ciclone extratropical pode provocar chuvas intensas e rajadas de vento, além de queda de granizo e ventos fortes no interior", afirma a Defesa Civil que orienta a população a redobrar redobre a atenção com estruturas frágeis, árvores e fiações, e evite o mar durante o período de instabilidade.

De acordo com o órgão estadual, com a combinação de calor pré-frontal (que ocorre antes da chegada da frente fria), avanço da frente fria e circulação do ciclone extratropical, há condições para tempestades severas, com destaque para granizo isolado, raios frequentes e rajadas de vento extremas, além de microexplosões (downbursts) pontuais.

Com isso, as rajadas previstas chamam atenção pela intensidade e podem causar danos, sobretudo em áreas urbanas e litorâneas. A previsão indica:

115 km/h no litoral norte;

110 km/h na Baixada Santista, vale do Ribeira e região de Itapeva;

100 km/h na região metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira;

95 km/h nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.