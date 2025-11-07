SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ciclone extratropical formado na região Sul atingiu com forte intensidade o oeste de Santa Catarina na tarde desta sexta-feira (7) provocando estragos em vários municípios e já começa a chegar ao estado de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil paulista, no começo da noite o sistema meteorológico atuava sobre Santa Catarina e Paraná. Até agora, as maiores rajadas de vento registradas chegaram a 108 km/h em municípios do oeste catarinense, com acumulados de chuva superiores a 100 mm em 24 horas em algumas localidades.

Nas redes sociais, moradores registraram a passagem do vendaval com queda de granizo, que derrubaram árvores e destelharam muitas casas nas cidades de Itá, Itapiranga, Jorge Lacerda, Xanxerê e Chapecó.

Ainda não há confirmação, mas a Defesa Civil catarinense acredita que possa ter ocorrido um tornado ou uma microexplosão, quando o vento desce com muita velocidade das nuvens, destruindo o que estiver abaixo.

No estado de São Paulo já foram registradas chuvas fortes nas regiões de Presidente Prudente e Araçatuba. Nas próximas horas, o sistema deve avançar por todo o estado, provocando mudanças significativas nas condições do tempo.

Por isso, a Defesa Civil estadual enviou um comunicado via sistema Cell Broadcast no início da noite alertando a população sobre a passagem do ciclone em diversas regiões do estado.

O alerta, que continha a seguinte mensagem "Condições para chuva e rajadas de vento forte nas próximas horas e ao longo do sábado, 8. Caso necessário, busque abrigo imediatamente", foi enviado para moradores da faixa leste paulista, abrangendo as regiões da Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, litoral norte, litoral sul, Baixada Santista e Campinas.

São esperadas rajadas de vento pontualmente intensas, especialmente no litoral, onde há possibilidade de tempestades durante a noite e a madrugada. As maiores rajadas de vento estão previstas para ocorrer na manhã de sábado (8), acompanhadas de chuvas moderadas a fortes em todas as regiões paulistas.