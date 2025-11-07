SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um suspeito de roubar alianças de motoristas parados no trânsito na região do Campo Belo e do Brooklin, na zona sul de São Paulo, foi preso por policiais militares. Ele vestia um colete à prova de balas para praticar os crimes.

Na manhã de terça-feira (4), policiais estavam na avenida Jornalista Roberto Marinho quando avistaram o suspeito em uma motocicleta. Os PMs tentaram abordá-lo, mas acabaram o perdendo de vista.

Uma equipe da Força Tática que patrulhava a região localizou o homem novamente na Roberto Marinho. Houve uma nova perseguição. Na fuga, o suspeito bateu a moto contra um Renault Kwid branco no cruzamento com a rua República do Iraque.

Após ser contido pelos policiais, ele foi revistado e os agentes encontraram em posse dele um revólver calibre 32. Ele estava com três alianças douradas que haviam sido roubadas instantes antes.

A motocicleta usada nos crimes era furtada. A placa era de um outro veículo.

O detido foi levado por uma ambulância do Corpo de Bombeiros para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Mariana, na zona sul. Médicos constataram uma fratura no braço esquerdo dele.

Um soldado envolvido na ocorrência teve um corte na mão direta ao se chocar com a lataria do carro batido no momento em que tentava chegar próximo ao preso. Ele foi levado para o pronto-socorro Santo Amaro.

Foram apreendidos o revólver com numeração raspada, um colete balístico, a motocicleta, três alianças e um celular. A ocorrência foi registrada no 27° DP (Campo Belo).

OUTRO CASO

No dia 16 de outubro, um ladrão foi baleado dentro de um restaurante em Osasco, na Grande São Paulo. Ele também usava um colete à prova de balas. Ferido, o homem foi levado para um hospital antes de ser preso.

Ele entrou no estabelecimento fingindo ser entregador antes de anunciar o assalto. O dono do endereço, um policial civil, reagiu e disparou contra ele, que revidou. Câmeras de segurança registraram o ocorrido.

Um dos funcionários do restaurante, identificado como filho do proprietário, foi baleado na perna e socorrido. Ele está fora de risco.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. Segundo a corporação, nada foi roubado do estabelecimento, mas foram encontrados diversos objetos de valor com o bandido, incluindo 14 alianças.