SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Enem 2025 será aplicado neste domingo (9) para mais de 4,8 milhões de estudantes inscritos. O exame é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público e privado do país.

Com o objetivo de ajudar os candidatos nesta reta final, a REPORTAGEM preparou uma lista com as informações importantes para o Enem 2025.

*

QUAL DOCUMENTO É PRECISO LEVAR?

Os participantes deverão apresentar um documento oficial com foto, físico ou digital. Entre os aceitos estão:

- RG

- CNH (carteira de motorista)

- Carteira de trabalho

- Passaporte

No caso das versões digitais, só serão aceitos documentos nos aplicativos oficiais ou no app Gov.br, como:

- e-Título (de eleitor)

- CNH digital

- RG digital

- CIN (Carteira de Identidade Nacional) digital

Prints, fotos ou capturas de tela não terão validade.

Em caso de perda ou roubo, o boletim de ocorrência não será aceito no portão como justificativa. O candidato deverá apresentar uma versão digital válida de um documento oficial com foto.

QUAIS OS HORÁRIOS DAS PROVAS? E QUAL É O TEMPO DE PROVA?

No primeiro dia, os estudantes terão 5h30 para concluir a prova ?tempo estendido por causa da redação. No segundo dia, o tempo será de 5h.

Horários de aplicação (de Brasília):

- 12h: abertura dos portões

- 13h: fechamento dos portões

- 13h30: início das provas

QUAIS MATÉRIAS SÃO COBRADAS?

No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas das áreas de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação), ciências humanas (filosofia, geografia, história, sociologia) e redação.

Já no segundo e último dia, os conteúdos cobrados serão de ciências da natureza (biologia, física e química) e matemática.

O QUE COMER E O QUE LEVAR PARA SE ALIMENTAR DURANTE O ENEM?

Manter uma rotina alimentar equilibrada ajuda no desempenho nos dias de prova. Segundo Maria Silvia Lavrador, médica e professora da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, o ideal é manter horários regulares de alimentação e evitar mudanças bruscas na dieta na véspera do exame.

Evite: frituras e pratos muito gordurosos.

Prefira: refeições leves, como arroz ou macarrão com molho simples e carne magra, frango ou peixe.

Durante a prova, as melhores opções de alimentos para levar são:

- Água

- Frutas

- Frutas secas

- Bananas desidratadas

- Castanhas

- Biscoitos de água e sal

Na reportagem "Como cuidar da alimentação e da mente antes do Enem 2025", especialistas dão mais orientações sobre alimentação e preparo emocional na véspera do exame.

QUAIS SÃO AS COMPETÊNCIAS AVALIADAS NA REDAÇÃO?

A redação do Enem é avaliada com base em cinco competências, cada uma valendo até 200 pontos, totalizando 1.000 pontos possíveis.

As competências são:

1 - Domínio da norma padrão da língua portuguesa.

2 - Compreensão do tema e atendimento à proposta.

3 - Seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos para defender um ponto de vista.

4 - Domínio dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação.

5 - Respeito aos direitos humanos.

O QUE É A TRI E COMO FUNCIONA A CORREÇÃO DO ENEM?

A correção das questões do Enem utiliza a TRI (Teoria de Resposta ao Item), um sistema que busca medir o conhecimento real do candidato e reduzir o impacto do chute.

Por exemplo, um aluno que acerta as questões fáceis, mas erra as mais difíceis tende a ter nota maior do que outro que acerta apenas as difíceis. Isso porque o modelo identifica padrões de acerto coerentes com o nível de conhecimento, penalizando respostas aleatórias.

O ENEM SERÁ EM OUTRAS DATAS EM ALGUMA CIDADE?

Sim. Em três cidades do Pará, o exame terá calendário diferente por causa da COP30, conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

Os candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba, na região metropolitana da capital, farão as provas em 30 de novembro e 7 de dezembro.