SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os estudantes que realizarão as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nos dois próximos domingos, 9 e 16, poderão circular livremente pela região metropolitana de São Paulo sem se preocupar com o pagamento de passagens de transporte da casa ao local da prova.

Assim como no ano passado, metrô, trens e ônibus não terão cobrança de passagens das 9h às 21h nos dois dias. Os portões para a realização do exame abrem às 12h e serão fechados às 13h. O término da prova no primeiro dia está programado para às 19h, e no segundo domingo de prova, às 18h30.

Além das linhas de metrô administradas pelo governo, inclusive o monotrilho (linha 15-prata), e dos trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a linhas das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade também não cobrarão tarifa: 4-amarela, 5-lilás, 8-diamante e 9-esmeralda.

"A iniciativa tem como objetivo garantir mais comodidade e acessibilidade, contribuindo para que os candidatos cheguem aos locais de prova com tranquilidade", diz a ViaMobilidade. "As estações contarão com reforço dos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), disponíveis para orientar e auxiliar os passageiros. Além disso, a operação de trens será monitorada em tempo real, com composição reserva para o acionamento imediato, em caso de picos de demanda."

Na cidade de São Paulo já não ocorre a cobrança de passagem aos domingos nos ônibus municipais.

No caso dos trens e dos ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbano), o passe livre vale para todas as regiões metropolitanas do estado.

De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, a isenção da tarifa será válida para todos os usuários e não será necessário apresentar comprovante de escolaridade ou qualquer outra documentação.

CPTM e o metrô contarão com monitoramento da demanda de passageiros, com trens reservas de prontidão em pontos estratégicos, que, se necessário, serão adicionados para reforçar a oferta no sistema. Haverá também reforço no quadro de funcionários de atendimento nas estações para orientar os estudantes.

Já na EMTU, a programação das linhas intermunicipais seguirá o cronograma habitual de domingo. "Se necessário, haverá reforço na frota", diz a Secretaria de Transportes Metropolitanos, em nota.

Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade.

Outros municípios que anunciaram a gratuidade nos dias de Enem são Santo André, Osasco, Mauá, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Santos, São Vicente, Mongaguá, Itanhaém e Bertioga.