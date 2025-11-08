SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a chegada de um ciclone extratropical ao Sul e Sudeste do país neste fim de semana, distribuidoras de energia elétrica colocaram em prática planos especiais de operação para garantir o fornecimento de energia durante a aplicação da primeira fase do Enem, marcada para este domingo (9).

O fenômeno climático se forma nesta sexta-feira (7) sobre o Sul do país, a partir de um centro de baixa pressão vindo do Paraguai, e deve provocar ventos fortes, chuvas intensas e instabilidade em várias regiões. Diante do risco de falta de luz em locais de prova, concessionárias anunciaram medidas de prevenção e monitoramento.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou que mantém acompanhamento contínuo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com o Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres) e com as Defesas Civis estaduais.

Segundo o órgão, há estrutura preparada para atuar em situações emergenciais e oferecer condições adequadas de aplicação das provas em todo o país.

Caso as condições climáticas impeçam a realização do exame em algum local, o Ministério da Educação prevê a reaplicação do Enem.

O recurso permite que candidatos refaçam as provas se não puderem comparecer na data original por motivos de saúde, logística ou infraestrutura, conforme os critérios do edital. O pedido deve ser feito na Página do Participante, dentro do prazo estipulado, e precisa incluir documentos que comprovem a necessidade. Cada solicitação é avaliada individualmente pelo Inep.

A preocupação não é nova. Neste ano, a primeira fase do vestibular de inverno da Unesp precisou ser adiada após uma falha elétrica que atingiu um dos locais de prova.

CONCESSIONÁRIAS MONTAM OPERAÇÃO ESPECIAL

Em São Paulo, a Enel Distribuição SP montou uma operação especial que abrange os 24 municípios de sua área de concessão, incluindo a capital. Equipes técnicas estarão posicionadas em pontos estratégicos próximos aos locais de exame, e o restabelecimento do fornecimento poderá ser feito por telecomando em caso de falhas.

A companhia informou ainda que não haverá desligamentos programados durante os dias de prova e que geradores estarão disponíveis em pontos críticos.

A CPFL Energia, responsável por quatro distribuidoras na região afetada ?três em São Paulo e a RGE, no Rio Grande do Sul?, também reforçou suas equipes. Segundo a empresa, todos os canais de atendimento estarão disponíveis para registro de ocorrências, e os locais de aplicação do Enem terão prioridade. O grupo afirmou manter contato direto com prefeituras, Defesas Civis, órgãos de segurança pública, hospitais e serviços essenciais.

No Paraná, a Copel ativou seu plano de contingência e mapeou todos os endereços onde o Enem será aplicado, conforme lista encaminhada pelo Ministério de Minas e Energia. Equipes de manutenção e operação estão de prontidão para agir rapidamente em caso de interrupções. A companhia orienta a população a manter distância de fios caídos e postes danificados.

Em Santa Catarina, a Celesc informou ter 191 equipes de prontidão, além de um plano de contingência que permite remanejar técnicos entre regiões conforme a gravidade dos impactos. A distribuidora integra o Grupo de Resposta e Ações Coordenadas do governo estadual, junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros. De acordo com a previsão, o centro do ciclone deve ingressar pelo Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (7) e alcançar o litoral catarinense na madrugada de sábado (8).

Já no Rio Grande do Sul, a CEEE Equatorial mobilizou suas bases operacionais e ativou o Centro de Operações Integradas. O alerta da MetSul Meteorologia prevê rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h, com risco de destelhamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

COMO SERÁ O EXAME

Mais de 4,8 milhões de candidatos estão inscritos no exame deste ano, que ocorre nos próximos dois domingos na maior parte o país.

No primeiro dia (9), os participantes terão de resolver 90 questões de linguagens e ciências humanas, além de produzir uma redação. O tempo total de prova é de cinco horas e meia.

No segundo dia (16), o exame testará o conhecimento dos estudantes com 90 questões de matemática e ciências da natureza.

A prova será aplicada em todos estados e no Distrito Federal, com início às 13h30 (horário de Brasília). Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h.

Os candidatos já podem consultar o cartão de confirmação na página do participante, no site do Inep, responsável pela avaliação. É necessário fazer login com conta Gov.br para visualizar o endereço do local de prova e conferir dados pessoais.

No dia do exame, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto ?versão física ou digital, como CNH ou RG digitais? para ter acesso à sala.

Por causa da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas), o exame nacional terá calendário diferente em três cidades do Pará. Para os candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba ?na região metropolitana da capital?, as provas serão em 30 de novembro e 7 de dezembro.