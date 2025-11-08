SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - STF nega recurso de Bolsonaro a condenação, ciclone atinge Santa Catarina e Paraná e outras notícias para começar este sábado (8).

JULGAMENTO DE BOLSONARO

Primeira Turma do STF rejeita recurso de Bolsonaro e demais réus da trama golpista. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia votaram.

COP30

Alemanha frustra expectativas do Brasil e não cita valor para Fundo de Florestas. Premiê alemão elogia iniciativa e promete quantia 'substancial', mas diz que precisa analisar melhor o mecanismo. Instrumento conta com quatro países patrocinadores e investimentos de US$ 5,6 bilhões anunciados até agora.

ECONOMIA

Aneel quer que preço da conta de luz mude conforme horário do dia. Proposta prevê aumento do valor em períodos de pico, para estimular consumo em outros horários. Mudança está ligada à alteração do parque gerador, mais dependente de usinas solares e eólicas.

COTIDIANO

Ciclone causa 5 mortes e deixa mais de 400 feridos no Paraná. Governo diz que 9 vítimas estão em estado grave; duas pessoas seguem desaparecidas. Previsão é que a tempestade com vendaval chegue à capital de SP na manhã deste sábado (8).

POLÍCIA FEDERAL

Suspeito de integrar CV esteve com secretário de Castro para falar de ajuda política, aponta PF. OUTRO LADO: Assessoria diz que Gutemberg Fonseca, chefe da pasta de Defesa do Consumidor, desconhece vida pessoal de suposto membro da facção. Organização criminosa quis cooptar altas autoridades do governo estadual, segundo investigação.

BANCO DIGITAL

Nubank demite 12 pessoas após confusão em reunião por mudança no home office. Empresa aplicou rescisão por justa causa e diz que trabalha para preservar livre debate de funcionários. Encontro teve 7.000 empregados; reclamações persistem e citam viés contra quem é de fora do Sudeste.

SÃO PAULO

'Larga de ser babaca', diz Nunes a manifestante que protestava contra derrubada de árvores. Moradores do Alto da Lapa faziam ato contra fim do Bosque dos Salesianos durante discurso do prefeito. Gestão diz que houve 'interrupções desrespeitosas' de pessoas 'para gerar tumulto'.

CHINA

Mais poderoso porta-aviões da China entra em operação. Terceiro navio do tipo e primeiro desenhado no país incorpora tecnologia que só os Estados Unidos empregam. Comissionamento vem após 40 meses de testes, e próximo passo chinês é finalizar modelo de propulsão nuclear.

ALIMENTAÇÃO

Polícia investiga suposta espionagem contra app de delivery Keeta. Suspeitos chegaram a acessar sistemas do aplicativo e fotografar telas em restaurante, mostra gravação entregue às autoridades. São investigados os crimes de falsa identidade e concorrência desleal.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Aluguel de temporada do Airbnb entra na mira de tributação municipal. Salvador (BA), Petrópolis (RJ), Olímpia (SP) e Ponta Grossa (PR) aprovaram leis nesse sentido. São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis têm projetos de lei de iniciativa de vereadores em tramitação.

ARTES CÊNICAS

Artistas do Theatro Municipal protestam contra gestora após afastamento de músico. Público foi surpreendido no começo da récita de 'Macbeth', depois vaiada durante apresentação. Organização social Sustenidos tem sido criticada por supostas falhas na gestão.

COTIDIANO

Suzane von Richthofen reativa loja virtual e lança produtos após sucesso de 'Tremembé'. Condenada pelo assassinato dos pais em 2002, ela vende chinelos, bolsas e jogos americanos. Trajetória da atual estudante de Direito é uma das principais tramas da série.