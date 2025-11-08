FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - O governo federal anunciou o envio de ajuda humanitária e de equipes de apoio para a reconstrução das regiões atingidas pelo ciclone que atinge o Centro-Sul do Paraná. A declaração foi feita na madrugada deste sabado (8) pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Uma das cidades mais afetadas, Rio Bonito do Iguaçu, de cerca de 14 mil habitantes, registrou ventos que ultrapassaram os 250 km/h. Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 130 ficaram feridas e foram transportadas para a cidade vizinha Laranjeiras do Sul, segundo dados preliminares do corpo de bombeiros do municipio.

Segundo o ministro, Laranjeiras do Sul deve decretar situação de emergência nas próximas horas.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais e deputada federal, Gleisi Hoffmann, também se manifestou prestando solidariedade às vítimas e afirmando que "o governo não medirá esforços para amparar as famílias atingidas".

Em pronunciamento nas redes sociais, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), afirmou que a região foi atingida por um tornado. Ele estava acompanhado de representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

"Lamentavelmente, a gente teve um tornado que já foi confirmado pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), um tornado de nível 3, com ventos que passam de 250 km/h. Muitas cidades da região centro-oeste do Paraná foram afetadas, em especial Rio Bonito do Iguaçu e Candói", disse o governador.

No estado de São Paulo já foram registradas chuvas fortes nas regiões de Presidente Prudente e Araçatuba. Nas próximas horas, o sistema deve avançar por todo o estado, provocando mudanças significativas nas condições do tempo.

Por isso, a Defesa Civil estadual enviou um comunicado via sistema Cell Broadcast no início da noite alertando a população sobre a passagem do ciclone em diversas regiões do estado.