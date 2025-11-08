SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo do Pará realizou um acordo com a rede Atacadão, parte do Grupo Carrefour.

A iniciativa visa que os preços dos produtos não tenham uma alta excessiva durante a realização da COP30, que ocorre em Belém entre 10 e 21 de novembro.

A rede atacadista afirma que estruturou um estoque de alimentos essenciais e intensificou as negociações com fornecedores, assegurando condições comerciais favoráveis para o abastecimento da capital paraense durante o evento.

A preocupação é que a população local seja prejudicada diante a pressão que a chegada de um volume grande de pessoas pode exercer na cidade, em especial em relação a itens mais básicos do consumo como arroz, feijão, peixe e carne.