CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O Governo do Paraná assinou um decreto na manhã deste sábado (8) reconhecendo estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do estado, após um tornado devastar a cidade no final da tarde de sexta-feira (7). Ao menos seis pessoas morreram no estado.

Bombeiros e Defesa Civil estimam que o fenômeno gerou danos em cerca de 90% das residências e prédios comerciais do município.

O governador Ratinho Junior (PSD) está na cidade acompanhando o trabalho das equipes que prestam atendimento à população e fazem o levantamento dos danos à infraestrutura.

"Desde o início dos primeiros casos relatados pela população, a gente já começou a movimentar as equipes do interior e também da capital, principalmente para atender a população desabrigada. Ao longo da noite, também acionamos os hospitais da região, deslocamos ambulâncias para Cascavel e tropas de Londrina e Cascavel para reforçar os atendimentos. Por volta das 4h da manhã, foram chegando mais equipes", afirmou o governador.

"O estado de calamidade pública nos permite dar mais celeridade aos atendimentos e à liberação de recursos. Já determinei que a Cohapar estude estratégias para a reconstrução das moradias e estamos preparando alojamentos para garantir o amparo às famílias", disse Ratinho Junior.

A partir do decreto, o município também pode solicitar recursos da União e do Fundo Estadual de Calamidade Pública, além de firmar convênios emergenciais para reconstrução.