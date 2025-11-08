SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O uso experimental da tecnologia como ferramenta crítica, política e poética é uma das marcas do trabalho de Giselle Beiguelman, artista, curadora e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP (Universidade de São Paulo).

Essa face do seu trabalho também pode ser vista em "Naturezas Desviantes", exposição que vai até 30 de novembro no Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

A mostra, que entrou em cartaz no dia 13 de setembro, questiona o impacto ambiental das tecnologias digitais.

Neste sábado (8), às 12h, a artista participa de um debate, no museu, sobre a exposição e sobre a relação entre ambiente e tecnologia. A conversa será com Marcelo Leite, jornalista de ciência e ambiente e colunista da Folha de S.Paulo.

Na exposição, estão reunidos três trabalhos de Beiguelman já exibidos anteriormente de forma individual em importantes instituições e eventos: "Botannica Tirannica"; "Venenosas, Nocivas e Suspeitas" e "Beleza Corrosiva".

Em comum, as três instalações são construídas, em grande parte, pela negociação da artista com as plataformas de inteligência artificial (IA). Todas, de diferentes formas, especulam sobre o protagonismo das plantas em meio às contradições e distorções da cultura e da ciência, diz o texto de apresentação da exposição.

"É um manifesto em prol da pulsão de vida, da convivência entre espécies distintas e da comunhão entre seres humanos e não humanos, tecnologia e natureza", diz Eder Chiodetto, curador da exposição.

Aa exposição reúne instalações, vídeos e experiências participativas, como um ponto de coleta de lixo eletrônico.

"Preencher este lugar com plantas vivas e fictícias, num momento tão especial de sua recuperação, reforça as pautas de ?NATUREZAS DESVIANTES? e dá à exposição um sentido de urgência política e de esperança", afirma Beiguelman.

Exposição "Giselle Beiguelman ? NATUREZAS DESVIANTES"

Onde: Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) ? Praça da Alfândega, s/nº, Centro Histórico, Porto Alegre

Abertura: abertura 13.09.2025, às 10h30

Visitação: até 30.11.2025, de terça a domingo, das 10h às 19h (último acesso às 18h), gratuito