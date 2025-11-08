BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade aos familiares das vítimas atingidas pelos efeitos de um ciclone extratropical no Paraná. O governo federal vai reconhecer ainda neste sábado (8) a situação de calamidade pública nos municípios afetados.

"Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas", escreveu o presidente nas redes sociais.

O chefe do Executivo manifestou apoio à população paranaense e disse que será prestado todo o auxílio necessário a quem foi atingido pelo ciclone extratropical que se formou na região Sul do país e deixou ao menos seis mortos no Paraná.

Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o reconhecimento da situação de calamidade pública será feito de forma sumária pela Defesa Civil Nacional.

Dessa forma, os municípios já poderão solicitar recursos federais para as primeiras ações de socorro e assistência à população, como a compra e distribuição de remédios, colchões, cobertores, água, além de ações de desobstrução de vias e limpeza das áreas urbanas.

Na madrugada deste sábado, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou o envio de ajuda humanitária e de equipes de apoio para a reconstrução das regiões.

A cidade mais afetada foi Rio Bonito do Iguaçu, que registrou ventos de 250 km/h no final da tarde de sexta-feira (7), segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Ainda no Paraná, a Defesa Civil registrou danos nas cidades de Quedas do Iguaçu, Espigão Alto do Iguaçu, Três Barras, Guaraniaçu e Foz do Iguaçu.

A ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e o ministro interino da Saúde, Adriano Massuda, deslocaram-se na manhã deste sábado para a região de Rio Bonito do Iguaçu. No mesmo voo, estava o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Armin Braun.

"Técnicos da Defesa Civil Nacional especializados em ajuda humanitária e reconstrução, já estão a caminho das cidades, e profissionais da Força Nacional do SUS prestarão auxílio à população e às equipes do governo paranaense envolvidas no resgate e no auxílio às vítimas", disse Lula.

Nas redes sociais, Gleisi se manifestou prestando solidariedade às vítimas e afirmando que "o governo não medirá esforços para amparar as famílias atingidas".