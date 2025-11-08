Foi nas ondas do rádio que os debates sobre sustentabilidade e justiça climática dominaram a programação do Festival Nosso Futuro, em Salvador.

Em um estúdio bem diferente de onde costuma apresentar, em Paris, a jornalista francesa Valérie Nivelon fez uma gravação de rádio diretamente do local dedicado ao fórum, na capital baiana, com a presença do público presente e de convidados.

O programa semanal La Marche du Monde (A Marcha do Mundo, em livre tradução) repercute assuntos contemporâneos, a partir de declarações de personalidades.

Nesta edição, que vai ao ar na França neste sábado (8), a jornalista francesa levantou os desafios que ainda existem na relação entre Brasil, França e países do continente africano.

Ao iniciar a gravação, a voz do filósofo e historiador camaronês Achille Mbembé foi ouvida nas caixas de som do auditório, durante a gravação nesta semana. O pensador chegou a ser convidado para participar pessoalmente do evento, mas não pôde comparecer por questões pessoais.

Conhecido como autor da expressão necropolítica, que trata da relação entre o poder político e a decisão de quem pode viver e quem deve morrer, Mbembé destacou em sua fala gravada a urgência da relação com o que é vivo, como a natureza e, especialmente, com as florestas.

O filósofo defendeu ainda o meio ambiente como espaço para discussões sobre justiça climática e a garantia de proteção para as comunidades mais vulneráveis, como as rurais e quilombolas.

Participaram do debate Karim Bouamrane, prefeito de Saint-Ouen, Ileana Santos, fundadora de Je m'engage pour l'Afrique e Zola Chichmintseva-Kondamamdou, curadora, e Dríade Aguiar, jornalista.

Encontro Brasil - África