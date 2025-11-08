CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou neste sábado (8) a ocorrência de três tornados no oeste do estado, atingindo os municípios de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes.

Assim como no Paraná, onde um tornado foi registrado em Rio Bonito do Iguaçu nesta sexta-feira (7), o fenômeno é constatado pelos técnicos por meio de análises do radar meteorológico e também com o uso de registros fotográficos dos danos e de inspeções em campo.

Os eventos no sul do país foram provocados pela passagem de uma frente fria associada ao processo de formação de um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico Sul.

De acordo com a Defesa Civil catarinense, os tornados tiveram curta duração, mas provocaram "danos intensos e concentrados, padrão característico desse tipo de fenômeno".

Houve quedas de árvores, destelhamentos, danos a veículos e tombamento de um ônibus.

Em algumas propriedades rurais, galpões e estufas foram parcialmente destruídos e máquinas agrícolas, danificadas.

Além dos tornados, a região oeste catarinense foi atingida por fortes tempestades, com granizo de tamanho expressivo e chuvas intensas em curtos períodos.

O litoral sul catarinense enfrentou chuvas volumosas e persistentes, com acumulados expressivos em poucas horas. Em apenas 12 horas foram registrados 124 mm em Jacinto Machado e Tubarão.

Os volumes de chuva em 12 horas se aproximaram da média esperada para todo o mês de novembro, que varia entre 140 e 200 mm.

O nível de rios menores subiu com o acumulado e houve alagamentos pontuais e bloqueios de vias em municípios como Morro da Fumaça, Meleiro e Turvo.

O sistema meteorológico que causou os estragos já se deslocou para o oceano, e as condições devem ficar menos instáveis nos próximos dias, de acordo com previsão da Defesa Civil.

No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil registrou estragos em dez municípios: Anta Gorda, Bom Retiro do Sul, Cidreira, Erechim, Frederico Westphalen, Guarani das Missões, Porto Mauá, Putinga, Relvado e Três Passos, de acordo com boletim divulgado pelo órgão na manhã deste sábado.

A maior parte das ocorrências tem relação com queda de árvores e destelhamentos, inclusive de galpão rural e de ginásio esportivo.

Até o momento, não há registro de pessoas feridas nesses casos.

