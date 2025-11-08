SÃO PAULO, SP, FLORIANÓPOLIS, SC, E CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Os efeitos do ciclone extratropical que se formou na região Sul do país deixaram ao menos seis mortos no Paraná, entre a tarde desta sexta-feira (7) e a madrugada deste sábado (8).

As regiões oeste, sudoeste e centro-sul do Paraná foram as mais atingidas.

No fim da tarde desta sexta, um tornado foi registrado na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, onde cinco pessoas perderam a vida. As vítimas são três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, além de uma mulher de 47 e uma adolescente de 14 anos.

A quinta morte ocorreu no município de Guarapuava, na zona rural. A vítima é um homem de 53 anos. Também há uma pessoa desaparecida.

Segundo o governo de Ratinho Junior (PSD), mais de 400 pessoas precisaram de socorro dos bombeiros ou de atendimento médico em Rio Bonito do Iguaçu e região. Dessas vítimas, nove estão em estado grave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, municípios vizinhos estão dando suporte para receber as vítimas, como Laranjeiras do Sul, que fica a 17 quilômetros de Rio Bonito do Iguaçu.

Suspeita-se que mais vítimas possam estar sob escombros.

Conforme informações preliminares da Defesa Civil, cerca de 90% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruída, com tombamentos de carros, quedas de árvores e postes, destelhamentos e danos em paredes de imóveis, incluindo casas de alvenaria. Mais de 1.000 pessoas estão desalojadas.

O município também ficou sem energia elétrica. "Equipes da Copel trabalham em um plano para energizar a parte menos afetada da cidade, localizada na região mais alta. De sexta para sábado, 10% do município de Rio Bonito do Iguaçu foi religado", informou o governo estadual, em nota, por volta das 9h deste sábado.

Ratinho Junior assinou um decreto reconhecendo o estado de calamidade pública na cidade, que tem quase 14 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE.

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná informou que a aplicação das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste domingo (9) está suspensa em Rio Bonito do Iguaçu.

As duas instituições estaduais do município - Colégio Estadual Ludovica Safraider e Colégio Estadual Ireno Alves - foram danificadas e estão passando por vistoria.

"Conforme protocolo do Inep [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira] para situações de força maior, todos os participantes afetados terão direito à reaplicação do exame, em nova data que será definida e informada oficialmente pelo instituto após avaliação técnica das condições locais", acrescentou a pasta.

A tempestade que atingiu Rio Bonito do Iguaçu foi causada por um tornado formado dentro de uma supercélula, segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Na escala Fujita, que determina a intensidade dos tornados, a tempestade foi classificada como um F2, quando são registrados ventos de 180 a 250 km/h.

O Simepar investiga a possibilidade das rajadas terem ultrapassado tal velocidade em algumas regiões da cidade, o que o elevaria a um F3 (entre 250 e 330 km/h).

O presidente Lula se manifestou em uma rede social. "Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas", escreveu ele.

Lula também afirmou que uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann (PT), composta pelos Ministérios da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional, está se deslocando para a região. O Paraná é base eleitoral da ministra, que é deputada federal licenciada.

Ainda no Paraná, a Defesa Civil registrou danos nas cidades de Quedas do Iguaçu, Espigão Alto do Iguaçu, Três Barras, Guaraniaçu e Foz do Iguaçu.

Segundo a Defesa Civil paulista, no começo da noite o sistema meteorológico atuava sobre Santa Catarina e Paraná. Municípios catarinenses, na região oeste, registraram ventos de 108 km/h, com acumulados de chuva superiores a 100 mm em 24 horas em algumas localidades.

Nas redes sociais, moradores registraram a passagem do vendaval com queda de granizo, derrubada de árvores e destelhamento de casas nas cidades catarinenses de Itá, Itapiranga, Jorge Lacerda, Xanxerê e Chapecó.

Ainda não há confirmação, mas a Defesa Civil catarinense diz acreditar que possa ter ocorrido um tornado ou uma microexplosão, quando o vento desce com muita velocidade das nuvens, destruindo o que estiver abaixo.

No estado de São Paulo já foram registradas chuvas fortes nas regiões de Presidente Prudente e Araçatuba. Nas próximas horas, o sistema deve avançar por todo o estado, provocando mudanças significativas nas condições do tempo.

Por isso, a Defesa Civil estadual enviou um comunicado via sistema Cell Broadcast no início da noite desta sexta alertando a população sobre a passagem do ciclone em diversas regiões do estado.

O alerta, que continha a mensagem "Condições para chuva e rajadas de vento forte nas próximas horas e ao longo do sábado, 8. Caso necessário, busque abrigo imediatamente", foi enviado para moradores da faixa leste paulista, abrangendo as regiões da Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, litoral norte, litoral sul, Baixada Santista e Campinas.

São esperadas rajadas de vento pontualmente intensas, especialmente no litoral. As maiores rajadas de vento estão previstas para ocorrer na manhã de sábado, acompanhadas de chuvas moderadas a fortes em todas as regiões paulistas.