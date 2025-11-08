SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos primeiros dias com eventos que antecedem a abertura oficial da COP30, que acontece de 10 a 21 de novembro, foram detectados 237 drones no espaço aéreo próximo a cúpula.

Destes, foram realizadas 27 mitigações (ações de neutralização ou bloqueio de operação).

Os dados são parcias e foram divulgados pela PF (Polícia Federal), neste sábado (8).

As ações de detecção e mitigação de aeronaves remotamente pilotadas (ARPs), conhecidas como drones, em áreas sensíveis relacionadas à COP30, ocorreram nos dias 6 e 7 de novembro.

De acordo com a PF, o objetivo é garantir a segurança dos espaços que sediam o evento internacional sobre mudanças climáticas.