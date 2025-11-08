SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, afirmou que a Cúpula do Clima de Belém entregou resultados "muito acima do esperado".

Em vídeo gravado para o Climate Implementation Summit, evento pré-COP em São Paulo, Corrêa do Lago disse que o Fundo de Florestas e a coalizão por um mercado global de carbono são boas notícias para o setor privado.

"Estamos esperando vocês em Belém", disse. A Climate Action Implementation Zone, que organiza o evento para o qual Corrêa do Lago discursou, é realizada nas cidades que sediam as COPs há 16 anos. A edição deste ano marca a primeira vez em que a programação é transferida a um local diferente.