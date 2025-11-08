SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vereadores de oposição ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) se queixaram por ficarem de fora da lista de agraciados com ingressos para corrida de F1 no autódromo de Interlagos, na zona sul da capital, neste domingo (9).

Como de costume, o Executivo cede um pacote com dois ingressos por dia no GP São Paulo para cada vereador. A Casa Civil, órgão que faz a articulação entre prefeitura e Câmara Municipal, é quem distribui os ingressos para os vereadores.

No grupo de WhatsApp que reúne os vereadores, a parlamentar Silvia Ferraro (PSOL), da bancada feminista, externou a sua insatisfação por não ter sido contemplada.

"Não acho certo que alguns vereadores recebam convites para os eventos da prefeitura e outros não recebam. Acho que isso quebra a isonomia da Casa", escreveu Silvia, nesta sexta-feira (7).

"É a primeira vez que vejo isto acontecer. Milton Leite [ex-presidente da Câmara] sempre deixou os convites para todos os vereadores de forma igualitária. Independente de posição política, somos todos vereadores eleitos", prosseguiu a psolista.

À Folha Silva diz que não é fã de F1, no entanto, reclamou que há falta de isonomia.

"A distribuição nunca foi feita de forma política, há falta de isonomia. Estamos no final do ano e nós, do Psol, não recebemos nenhuma emenda", afirma a vereadora.

Adrilles Jorge (União) também fez cobranças no grupo de WhatsApp. "Eu não recebi dois convites de domingo [dia da corrida]. Alguém pega a mais. Injusta e meio mesquinha a coisa. Mas não vale post denúncia rs [sic]."

A assessoria de imprensa da Câmara disse, por meio de nota, que a distribuição de ingressos para a F1 é feita pela Casa Civil da Prefeitura.

Já a gestão Nunes afirmou que "os ingressos para o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 foram distribuídos considerando a disponibilidade e a antecedência dos pedidos".

A prefeitura não informou a quantidade de ingressos recebidos e quais os critérios para distribuição.

Logo após o desabafo de Silvia no grupo de WhatsApp, a vereadora Rute Costa (PL), aliada do prefeito, respondeu com ironia.

"Sugestão: coloca no post de vcs a foto dos vereadores que receberam os convites da prefeitura, denunciando esse descaso [sic]", escreveu Rute, em alusão ao fato de Luana Alves (PSOL) ter divulgado em suas redes foto com o rosto de todos os vereadores que votaram a favor do projeto de lei que autorizou a prefeitura aumentar o IPTU.

"Brincadeirinha! Viu! Mas relembrar é viver novamente [sic]", concluiu Rute.

Minutos depois, a própria Rute e a Pastora Sandra Alves (União) explicaram que já haviam repassados seus ingressos para outras pessoas, caso contrário poderiam dividir com quem ficou sem.