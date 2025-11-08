BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O Ministério de Minas e Energia vai propor em dezembro no CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) a criação de um grupo de trabalho para fazer a modelagem e estruturação do fundo de transição energética anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cúpula do Clima, em Belém.

A ideia, segundo fontes do governo, é que o fundo seja abastecido com receitas provenientes da extração de minerais e petróleo.

O CNPE é formado por 17 ministérios mais o presidente da EPE (Empresa de Pesquisa Energética). O conselho tem o objetivo de definir as políticas do governo relacionadas à energia.