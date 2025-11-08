RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cidade do Rio de Janeiro amanheceu com pancadas de chuva neste sábado (8) e tem registro de rajadas de vento forte ao longo do dia, com queda de árvores, além de aviso de ressaca no mar até domingo (9).

Segundo o sistema Alerta Rio, da prefeitura carioca, a situação é reflexo do ciclone que causou destruição na região Sul do país e que também deixou o Sudeste em alerta neste final de semana.

"O deslocamento deste ciclone, que é um sistema de baixa pressão, entre as costas do Sul e Sudeste, está ocasionando os ventos nos estados dessas regiões e ocasionando também a ressaca", afirmou o Alerta Rio em nota enviada à Folha.

O contexto pôs a capital fluminense às 6h55 deste sábado no estágio 2 do monitoramento da prefeitura.

Isso significa risco de ocorrências de alto impacto na cidade. A escala varia de 1 a 5 -quanto maior o número, mais complicada é a situação.

No início da manhã, o Rio teve registro de pancadas de chuva com intensidade de moderada a forte e vento intenso. Houve registro de queda de árvores e galhos.

Na região do aeroporto internacional do Galeão, na zona norte, as rajadas chegaram a 77 km/h, de acordo com o Alerta Rio. A administração do terminal disse que a operação está normal na tarde deste sábado.

"A gente permanece com essa condição de vento forte ao longo do dia. Então, os ventos podem ser moderados a fortes principalmente até o período da tarde. Podem passar ali um pouco de 77 km/h. Podem ser ocasionalmente muito fortes", afirmou a meteorologista Raquel Franco, do Alerta Rio.

Por volta das 14h30, o COR-Rio (Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio) informou que 51 ocorrências estavam em andamento em razão do vento e da chuva, incluindo a queda de árvores e galhos.

O órgão também informou que o aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil começou a valer às 12h. Ondas de 3,5 metros podem atingir a orla carioca até as 21h deste domingo.

As recomendações incluem evitar banho de mar e prática de esportes aquáticos em áreas de ressaca e não ficar em mirantes ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

OCORRÊNCIAS NO ESTADO

No estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para cerca de 70 ocorrências relacionadas a chuvas e ventos, a maioria envolvendo corte de árvores, neste sábado.

Até as 14h, não havia registro de nenhuma ocorrência grave ou de vítimas, segundo a corporação.

"Para hoje [sábado] ainda podemos ter pancadas isoladas, que podem vir acompanhadas de raios, ao longo do estado. Amanhã [domingo] há previsão de chuvisco/chuva fraca isolada", afirmou o Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a instituição, as rajadas de vento se mantêm até domingo. Para segunda-feira (10), ainda há previsão chuva fraca no litoral do estado até o período da madrugada.