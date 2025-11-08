. Com essas informações, são propostas soluções específicas para cada localidade para melhorar a qualidade de vida da população.

Por vezes, as soluções são simples, como um lembrete constante para a população beber água. Isso pode salvar vidas. Em áreas de ondas de calor intensas, é comum as pessoas infartarem, principalmente idosos, e a desidratação está entre os fatores negativos.

Financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o projeto Riskclima foi criado em 2022 e tem duração prevista até 2026. Os pesquisadores vêm observando o que está ocorrendo com o clima nas últimas seis décadas e fazendo projeções climáticas.

A ideia é criar um relatório executivo e, de alguma maneira, tentar fazer com que ele possa contribuir para criação de políticas públicas, diz o coordenador do projeto Riskclima, Márcio Cataldi, professor do Laboratório de Monitoramento e Modelagem do Sistema Climático (Lammoc) da UFF.

Como funciona o projeto

Os pesquisadores do Riskclima investigam quais são os fenômenos extremos mais frequentes e mais intensos que podem, de acordo com a vulnerabilidade, ocasionar algum tipo de risco. A partir da avaliação dos perigos prevalecentes em cada zona do país analisada, é realizado um levantamento das ações cabíveis para mitigar o impacto climático em cada área.

Uma das ferramentas utilizadas no projeto, é a IA, usada para adequar os modelos climáticos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) para uma realidade brasileira atual. O IPCC conta com modelos utilizados pelo mundo todo, que vão indicar a mudança climática daqui a 20 anos.

A IA é utilizada para selecionar os modelos mais eficazes de previsão do clima presente. Por exemplo, se um modelo faz uma simulação satisfatória, mas subestima a chuva, a IA aprenderá e aplicará esse conhecimento num próximo cenário.

Resultados encontrados

Na Região Norte, por exemplo, onde vai ocorrer, na próxima semana, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, no Pará, a pesquisa tem observado ondas de calor intenso. A gente tem observado o aumento das ondas de calor e desenvolveu durante o projeto um índice de onda de calor, que tinha aplicado na Europa. Quando a gente aplica esse índice para o Brasil, para nossa surpresa, a região onde as ondas de calor estão mais intensas nos últimos dez anos foi a Região Norte. Elas aumentaram em todo o país, mas na Região Norte foi onde elas mais aumentaram. Então, isso foi um resultado que a gente não tinha conhecimento. Foi um pouco assustador, porque é a região onde você tem menos capacidade de adaptação, explicou Cataldi nesta sexta-feira (7) à Agência Brasil.

Cataldi defende que a Região Norte tem que ser discutida por vários níveis de conhecimento. As populações mais ribeirinhas, mais tradicionais, não querem, por exemplo, ações muito invasivas. De acordo com o professor da UFF, essas populações estão acostumadas a lidar com a variabilidade natural do clima.

Então, não dá para você chegar com ventilador, um gerador elétrico para elas. Você tem que tentar trabalhar com soluções que elas aceitem. Mas, para isso, é preciso primeiro trabalhar com essas populações a nível de uma educação ambiental, mostrar que a variabilidade natural do clima que elas estão acostumados a lidar não existe mais. Todos os antepassados deles sempre lidaram com as oscilações do clima, mas a forma como o clima está oscilando hoje é diferente. Então, eles precisam sim de adaptações tecnológicas ou adaptações que sejam criativas, mas são adaptações diferentes. Esse é o primeiro desafio. São essas populações muito tradicionais, apontou o professor.

Enchentes no Sul

Já na Região Sul, as chuvas são a maior preocupação. Ali, o projeto Riskclima analisa o aumento dos bloqueios atmosféricos. Isso significa que quando a gente tem um bloqueio na Região Sudeste, as frentes frias não conseguem avançar para o Sudeste. Elas ficam paradas no Sul, como aconteceu em abril e início de maio do ano passado. O pesquisador se refere às enchentes que deixaram 184 mortes no Rio Grande do Sul em 2024.

Márcio Cataldi lembrou que, este ano, o fenômeno aconteceu também, mas com menos intensidade. O problema todo é que esse parece ser o padrão normal a partir de agora. O pesquisador avaliou que precisa ser feito um levantamento, por exemplo, de áreas de inundação.

Em Porto Alegre, por exemplo, grande parte das áreas inundadas são superfícies favoráveis a inundações normalmente, em razão da posição geográfica em que se encontram. Márcio Cataldi a tragédia fna cidade foi agravada pela falta de manutenção e inoperância das comportas comportas na capital gaúcha.

Cataldi indicou que é necessário lidar com esses problemas de forma séria, criar políticas e trabalhar com a legislação para que essas políticas sejam continuadas. Não pode ser uma coisa de um governo porque aí chega outro e diz que isso aqui não me interessa. Não pode ser.

Seca

No Sudeste e no Centro-Oeste, a seca prevalece devido à ausência de chuva. Artigo publicado pelos pesquisadores do Riskclima na Revista Nature mostra que o primeiro passo mais grave da seca é que a umidade do solo vai diminuindo. Isso acontece porque durante anos consecutivos vem chovendo menos do que a média. Foram usados sensores de satélites da NASA para mostrar isso.

Cataldi destacou que Sudeste e o Centro-Oeste constituem a região mais populosa do país, a região de maior agricultura, onde estão os grandes reservatórios de energia. Por isso, o pesquisador destaca a necessidade de ciência e tomadores de decisão pensarem em forma de colocar a água como prioridade nacional. Cada setor exige uma solução específica.

Por exemplo, é preciso otimizar a irrigação, a geração de água dos aquíferos, otimizar as gerações de energias alternativas, renováveis, como a eólica e a solar, e preservar a geração hídrica. Porque ela tem que ser usada quando você não tiver outras fontes de geração na base, porque os reservatórios, há muito tempo, não conseguem atingir níveis muito altos. Tem uma série de soluções que têm que ser pensadas para cada setor. Porque a gente está falando de abastecimento de água humana e para animais, agricultura, ou seja, tudo demanda energia. É necessidade básica da população brasileira. Por isso, a questão da seca e do agravamento da seca é um ponto muito importante para ser tratado com urgência, sinalizou Cataldi.

Também no Nordeste, na região da Caatinga, do sertão, no semiárido, o principal problema é o agravamento da seca caminhando para um processo de desertificação, que se encontra já avançando. É uma região que era seca, mas que está ficando mais seca.

Saúde pública

Todos esses problemas climáticos acarretam impactos também na saúde pública, variando entre as regiões. Os bloqueios atmosféricos, por exemplo, estão mais frequentes na Região Sudeste. A pesquisa da UFF está estudando o quanto esses bloqueios atmosféricos afetam a qualidade do ar, porque eles aprisionam os poluentes próximo da superfície.

Um ponto que a gente vai ver é uma piora da qualidade do ar, com o aumento desses bloqueios. Outro ponto importante é a questão de calor. Quando você tem uma perda de água muito grande, durante um episódio de onda de calor, o sangue fica mais viscoso; é como se ele ficasse mais fácil de embolar e, aí, isso facilita a coagulação, resulta em trombose e ataque cardíaco. Essa desidratação abrupta acaba gerando ataques cardíacos.

O professor disse que o número de mortes por desidratação na Europa é absurdo. Na última onda de calor, registrada em 2023, ocorreram 70 mil mortes, informou. A gente tem que tomar cuidado, porque por mais que o Brasil esteja acostumado com as ondas de calor, é preciso trabalhar para essa hidratação, principalmente com os idosos.

Márcio Cataldi salientou que também os cuidadores e responsáveis pelos idosos devem estar informados da necessidade de todos se hidratarem. Esse é um grande desafio, admitiu. São coisas do cotidiano para os quais a gente precisa ficar mais alerta.

Próximos passos

Antes do encerramento do projeto, previsto para 2026, será apresentado às autoridades do Brasil um relatório executivo com propostas de soluções, visando a tomada de providências e a elaboração de políticas públicas que ajudem a sanar esses diferentes problemas climáticos.

O importante é sentar com as autoridades, mostrar a urgência de implementação dessas políticas e nos colocar à disposição, como universidade pública, para ajudar a começar a mitigar os problemas climáticos, afirmou Cataldi. "Não dá pra esperar", ressaltou.

Cataldi argumentou que não se deve esperar 2050, porque os perigos climáticos já estão acontecendo agora. O objetivo, enfatizou, é trabalhar com o nível de conhecimento que se tem, para que essas soluções sejam adaptadas e comecem a fazer efeito, isto é, comecem a melhorar todos os problemas climáticos, até começar a mitigar.

O pesquisador esclareceu ainda que mesmo se os países deixassem de emitir hoje os gases de efeito estufa, o clima não voltaria ao que era antes. Ainda demoraria duas décadas para retornar o equilíbrio. Então, o que a gente quer fazer é tentar mostrar onde as ações de mitigação deveriam ser prioritárias.

Tags:

Aquecimento Globa | Mudanças Climáticas | UFF