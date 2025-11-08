SÃO PAULO, SP, E CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O ciclone extratropical que atinge o país desde a tarde de sexta-feira (7) já deixou seis mortos no Paraná e mais de 700 feridos na região sul.

A cidade mais atingida foi Rio Bonito do Iguaçu, onde cinco pessoas perderam a vida. A sexta morte ocorreu no município de Guarapuava, na zona rural. Há ainda uma pessoa desaparecida e nove feridos internados em estado grave, de acordo com o governo de Ratinho Junior (PSD).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, municípios vizinhos estão dando suporte para receber as vítimas, como Laranjeiras do Sul, que fica a 17 quilômetros de Rio Bonito do Iguaçu.

Entre as vítimas está a adolescente Julia Kwapis, 14, moradora de Rio Bonito do Iguaçu. Segundo os pais, ela estava na casa de uma amiga quando o tornado atingiu a residência.

"Infelizmente a última mensagem que troquei com ela foi 16h45, que eu tava vindo do trabalho para casa", disse o pai, Roberto Kwapis, em entrevista à TV Globo.

A jovem iria celebrar a Crisma, sacramento da igreja católica que funciona como uma forma de confirmação do batismo, neste sábado (8).

Na última conversa com o pai, Julia enviou um áudio falando sobre o almoço em família que aconteceria neste sábado após a celebração. "Aí a madrinha perguntou se a gente vai querer fazer algum churrasco amanhã ou algo do tipo. Fazer alguma coisa depois da Crisma", disse ela em áudio enviado ao pai.

"Eu não tenho palavras, não sei como vou superar essa dor", afirmou a mãe, Mari Kwapis.

As vítimas já identificadas são:

Rio Bonito do Iguaçu

José Gieteski, 83

Adriane Maria de Moura, 47

Claudino Paulino Risse, 57

Jurandir Nogueira Ferreira, 49

Guarapuava

José Neri Geremias, 53