SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ciclone extratropical que passou pelas regiões Sul e Sudeste do país provocou desabamentos, destelhamentos de imóveis, deslizamentos de terra, alagamentos e quedas de árvore no estado de São Paulo neste sábado (8). Os ventos chegaram a 109 km/h em São José dos Campos, no interior.

Ao todo, 18 pessoas ficaram desalojadas em todo o estado por causa da tempestade, que perdeu força ao entrar no território paulista. No Paraná, foram ao menos seis mortos e mais de 700 feridos.

Os efeitos do ciclone puderam ser sentidos na maior parte do estado. A velocidade dos ventos alcançou 93 km/h em Ourinhos (SP), na divisa com o Paraná, e 82 km/h no litoral norte. Na capital, foram registrados ventos de 80 km/h na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul.

Na cidade de São Paulo, a ocorrência mais grave foi desabamento parcial de um imóvel em Itaquera, na zona leste. O chão cedeu num dos quartos da residência por volta das 5h30, provavelmente por causa infiltração de água no solo.

As três famílias que moravam na casa, num total de 11 moradores, tiveram que ficar alojadas nas casas de parentes após a Defesa Civil interditar o imóvel.

Ninguém ficou ferido nas ocorrências registradas no estado, segundo a Defesa Civil. Em Marabá Paulista, quatro pessoas tiveram que sair de casa após a ventania levar as telhas do imóvel. Em Amparo, três ficaram desalojados após um alagamento, devido ao extravasamento de uma tubulação de esgoto.

Por volta das 16h, cerca de 52 mil domicílios estavam sem luz na região metropolitana por causa da chuva, informou a concessionária Enel SP. Durante a madrugada, quando os efeitos do ciclone atingiram à capital, o número de imóveis sem energia chegou a 96 mil.

A concessionária informou que até a manhã de sábado o fornecimento havia sido restabelecido para 63% dos imóveis afetados durante a madrugada. "Como os ventos continuam intensos, novas ocorrências foram registradas", informou a empresa na tarde de sábado.

Até as 15h, o Corpo de Bombeiros havia registrado um total de 88 chamados devido a queda de árvores na região metropolitana de São Paulo. Os bairros mais afetados foram Mandaqui, Saúde, Tucuruvi, Jardim Ângela, Campo Belo, Jabaquara e Santo Amaro, todos da zona norte e da zona sul da capital. Os bombeiros também registraram oito chamados por desabamentos.

Ao fim da tarde, a área de baixa pressão se distanciava do litoral paulista em direção ao oceano. A Defesa Civil, no entanto, ainda alertava para o risco de ventania e chuva moderada.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura, ainda há potencial para a ocorrência de rajadas de vento de até 80km/h durante a noite deste sábado, o que vai favorecer a acentuada queda da temperatura.

Para o domingo, a previsão é que o vento alcance velocidade máxima de 50 km/h.