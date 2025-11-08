SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista perdeu o controle do veículo e desceu uma escadaria "voando" na zona sul de São Paulo.

O carro despencou na rua Paulo de Souza Santos, no Jardim Apurá. Um vídeo mostra momento em que veículo cai cinco lances de escada.

Câmeras de segurança flagraram o carro "voando" e capotando. A frente do veículo bate na escada ao aterrissar, e faz com que carro dê uma pirueta.

O motorista, de 47 anos, foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e levado a um pronto-socorro. Ele não apresentava sinais de embriaguez ou uso de substâncias que pudessem comprometer sua capacidade de direção, segundo a Secretaria de Segurança Pública.