O segundo dos três feriados nacionais do mês de novembro de 2025 será nesta semana. E, assim como no Dia de Finados, o Dia da Proclamação da República ocorrerá em um fim de semana (no sábado, 15 de novembro).
A data, que marca a promulgação do Decreto 1 do país, rememora a data de 1889 em que o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornaria os Estados Unidos do Brasil (nomenclatura que mudou para República Federativa do Brasil em 1967).
Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento - comemoração instituída em 2001 pela Unesco, celebrada no Brasil com a realização anual de um Concurso de Trabalhos Escritos e de Desenhos, para estudantes, além de atividades voltadas para autoridades, pesquisadores, cientistas, professores e demais interessados
O então primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, proclamou a independência de Angola, "de jure" e de "facto" de Portugal (50 anos)
Criação da Academia Campineira de Letras e Artes, na cidade de Campinas (SP) (55 anos)
Nascimento do compositor e instrumentista matogrossense Levino da Conceição (130 anos)
Nascimento do escultor francês Auguste Rodin (185 anos)
Dia do Pantanal
Dia Mundial do Hip Hop - comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu ocorrida em 12 de novembro de 1973, no bairro novaiorquino do Bronx (Estados Unidos da América), que é tida como a 1ª Organização a oficialmente incluir o Hip Hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos
Dia Mundial da Gentileza - celebrado na Austrália, Brasil, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Itália, Índia, Japão, Nigéria e Reino Unido, entre outros, para marcar a data da abertura da "1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade", ocorrida na cidade japonesa de Tóquio em 1998, e do aniversário do Movimento Mundial da Gentileza, que surgiu em 1996 num pequeno encontro no Japão
Fundação de Cabo Frio (410 anos) - cidade se consolidou como um influente polo turístico
Nascimento do pintor impressionista francês Claude Monet (185 anos)
Dia do Bandeirante
Dia Mundial do Diabetes a data foi escolhida por marcar o aniversário de Frederick Banting que, junto com Charles Best, concebeu a ideia que levou à descoberta da insulina em 1921
Dia Nacional da Alfabetização
Morte do astrônomo, astrólogo e matemático alemão Johannes Kepler (395 anos) - considerado figura-chave da revolução científica do século XVII, é todavia célebre por ter formulado as três leis fundamentais da mecânica celeste, denominadas por Leis de Kepler
Dia do Esporte Amador
Dia da Proclamação da República - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 662, de 6 de abril de 1949, ratificada pela Lei Nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, para marcar a data da promulgação do Decreto 1 de 15 de novembro de 1889, que foi assinado pelo então Marechal Deodoro da Fonseca
Dia Nacional da Umbanda - comemoração instituída pela Lei Nº 12.644, de 16 de maio de 2012, e que inicialmente foi instituída pelo Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda; tem por fim marcar a data da 1ª manifestação do "Caboclo das Sete Encruzilhadas", que se incorporou em 15 de novembro de 1908 no então jovem médium brasileiro Zélio Fernandino de Moraes
Tem início a 1ª Semana do Cinema Brasileiro, primeira edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (60 anos)
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.
