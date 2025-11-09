Queda do Muro de Berlim (1989) - o governo da Alemanha Oriental anuncia que os cidadãos podem atravessar livremente para a Alemanha Ocidental, levando à derrubada do Muro de Berlim. Um marco do fim da Guerra Fria

Lançado o navegador Netscape Navigator 1.0, um dos primeiros navegadores de internet populares (em 1994)

Nascimento de Carl Sagan - astrônomo e divulgador científico norte-americano, criador da série Cosmos (em 1934).

Morte de Charles de Gaulle, general e ex-presidente da França (em 1970)