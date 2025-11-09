SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do estado de São Paulo encerrou o gabinete de crise na madrugada deste domingo (9). Em nota, governo diz que ciclone já se afastou para o alto-mar e não há mais risco de temporais severos. Até o momento, não há registro de vítimas no estado.

A previsão de mar agitado, no entanto, permanece válida. Na cidade do Rio de Janeiro, um aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil começou a valer às 12h de sábado. Ondas de 3,5 metros podem atingir a orla carioca até domingo.

A frente fria gerada pelo ciclone extratropical agora avança para a Bahia. Além do estado baiano, estão previstos temporais no leste de Goiás, em grande parte de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, e também em Brasília.

Depois de provocar destruição no Sul na sexta, com pelo menos seis mortes em um tornado no interior do Paraná, o ciclone gerou transtornos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro na virada de sexta para sábado. Houve ocorrências como queda de árvores e alagamentos.

Em boletim, a meteorologista Jade Ramos, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, afirma que, com o afastamento do ciclone extratropical, o tempo volta a ficar estável em grande parte do território paulista.

A exceção é para locais que fazem divisa com Minas Gerais e a faixa leste, que ainda poderão ter chuvas isoladas. Os modelos, contudo, indicam acumulados pouco expressivos.

"Ressalta-se que, no litoral e faixa leste, as rajadas de vento tendem a apresentar valores da ordem de 40 a 50 km/h e a tendência é redução das rajadas, ao longo do período. Além disso, as temperaturas estarão em acentuado declínio, e a sensação de frio persistirá nas regionais paulistas", diz a meteorologista.