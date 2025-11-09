SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - COP30 começa com baixa adesão, ciclone mata 6 e fere dezenas no Sul e no Sudeste e outras notícias para começar este domingo (9).

COP30

COP30 começa com apenas 79 metas climáticas entregues e baixa adesão presencial. Países que divulgaram planos nacionais representam cerca de 64% das emissões globais.

COTIDIANO

Passagem de ciclone mata 6 e afeta ao menos 86 cidades do Sul e Sudeste. Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, é devastada por tornado; cidade teve maioria dos óbitos.

RIO DE JANEIRO

Comando Vermelho estende domínios no país e indica desafio além da Penha e Alemão. Grupo criminoso atua com sistema de franquias e diversifica atividades para além do tráfico. Relatório do Ministério da Justiça aponta presença da facção em quase todo o território nacional.

CONGRESSO NACIONAL

Após críticas de aliados de Lula, Motta defende a escolha de Derrite para relator do PL antifacção. Presidente da Câmara diz acreditar que se chegou a um ponto de unidade e que plenário é soberano.

Secretário de Tarcísio faz texto amplo, com brechas para punir grupos sem relação com facções.

POLÍTICA

Flávio assume linha de frente de Bolsonaro em reta final no STF e cresce nas apostas para 2026. Parte dos aliados ainda aposta em Tarcísio como alternativa mais viável e fala em escolha apenas em março.

ESPORTE

Bortoleto bate na última volta da sprint em Interlagos; Norris vence. Brasileiro perde o controle do carro sozinho e sofre acidente no fim da reta principal.

EDUCAÇÃO

Depois de concluir ensino médio aos 77 anos, taxista vai fazer Enem junto com a neta. Mais de 17 mil pessoas com mais de 60 anos vão fazer o exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior.

MUNDO

Ministra de Milei divulga concurso para polícia com cartaz imitando 'Tio Sam'. Anúncio mostra Patricia Bullrich apontando o dedo para frente, com frase: 'Quer ser detetive? Buscamos você'.

CELEBRIDADES

Show de Kanye West em SP segue sem local definido a menos de um mês do evento. Promotor acusa Prefeitura de descaso após 'perder' autódromo. OUTRO LADO: gestão municipal diz que 'não compactua com qualquer conduta criminosa de apologia ao nazismo'.

CELEBRIDADES

Filho de Lô Borges diz que sentirá falta do pai pelo resto da vida. Cantor morreu no domingo por falência de múltiplos órgãos. Ele foi internado após sofrer uma intoxicação medicamentosa.