RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Governo do Paraná afirmou neste domingo (9) que mais de mil pessoas seguem fora de casa em Rio Bonito do Iguaçu (a 380 km de Curitiba).

O município de 14 mil habitantes foi devastado por um tornado na sexta (7), em meio ao registro de ciclone extratropical na região Sul. O ciclone também provocou transtornos em menor escala no Sudeste no sábado (8).

O boletim do governo paranaense soma pessoas desalojadas (deslocadas para a casa de conhecidos) e desabrigadas (dependentes de abrigos).

Os números de Rio Bonito do Iguaçu ainda estão sendo levantados pelas autoridades. No sábado, o governo estadual anunciou a preparação de abrigos em parceria com cidades vizinhas.

Ainda de acordo com as informações oficiais, a Copel (Companhia Paranaense de Energia) disse ter restabelecido 49% da rede de distribuição de energia em Rio Bonito do Iguaçu até a manhã deste domingo.

Estão religadas estruturas consideradas prioritárias de atendimento à população, como centro de comando da Defesa Civil, posto de saúde e centro do idoso. Nesses locais, a luz voltou na tarde de sábado, indicou o governo.

"Os trabalhos de reconstrução da infraestrutura de energia seguem com mais de 200 eletricistas, técnicos e projetistas da companhia", acrescentou.

Até o fim do sábado, o governo estadual contabilizou 784 atendimentos na rede hospitalar da região atingida pelo desastre. Há pronto-atendimentos disponíveis nos municípios de Laranjeiras, Cantagalo e Saudade do Iguaçu, além de 30 ambulâncias.

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) disse que o sistema de água de Rio Bonito do Iguaçu está abastecido. A companhia, contudo, mantém gerador em uma das captações e caminhões-pipa como apoio na recuperação. Equipes seguem trabalhando em consertos de vazamentos.

O secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o coordenador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Schunig, e o coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, vão passar o domingo em Rio Bonito do Iguaçu para coordenar as ações de resposta ao tornado.

"Os três maiores mercados foram destruídos. Está tudo no chão. Mas a gente pede calma para as pessoas. Passamos pela parte difícil e agora é a reconstrução", disse o prefeito Sezar Augusto Bovino (PSD) no sábado.

O tornado que passou pela cidade não durou mais de um minuto, segundo relatos de moradores à Folha. Tornados podem se formar numa circunstância de ciclone extratropical.

"A gente segurava as portas de vidro para não estourar. Todo mundo em choque, gente gritando", afirmou a comerciante Pâmela Thalia Moretti de Oliveira.

"Parecia chuva de pedra. Encostei o carro do lado, achando que ia proteger, mas não adiantou", disse Zenil Vidal de Vargas. O veículo foi atingido por telhas, madeiras e pedaços de um muro.

Cinco pessoas morreram em Rio Bonito do Iguaçu: Julia Kwapis, 14, José Gieteski, 83, Adriane Maria de Moura, 47, Claudino Paulino Risse, 57, e Jurandir Nogueira Ferreira, 49.

Uma sexta morte no Paraná ocorreu no município de Guarapuava, na zona rural. A vítima foi identificada como José Neri Geremias, 53. O governo estadual decretou luto oficial de três dias.

O ciclone extratropical ainda deve gerar reflexos neste domingo na região Sudeste, mas com um potencial de danos bem mais contido do que os impactos de sexta e sábado, de acordo com o meteorologista Willians Bini, da Metos Brasil.

Ele afirma que o pior estágio do evento climático já passou. A previsão de mar agitado, contudo, se mantém para este domingo.