SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudantes da maioria das regiões do país devem enfrentar um dia de prova chuvoso durante o primeiro dia de aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que acontece neste domingo (9) a partir das 13:30.

Candidatos devem se planejar para possíveis atrasos causados pela chuva. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as regiões Norte, Centro-Oeste e partes do Sudeste e do Sul devem ter um domingo com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas em zonas isoladas.

No Nordeste, a probabilidade de chuva é menor. Cidades como Salvador, Aracaju, Maceió, João Pessoa e Recife podem registrar precipitações isoladas, enquanto Fortaleza, Teresina e São Luís devem ter um dia de sol forte e muitas nuvens.

No Norte, os estudantes enfrentarão um dia de prova com temperaturas acima dos 30 °C e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas.

A chuva deve estar presente no Centro-Oeste. Em Cuiabá, Goiânia e no Distrito Federal, o domingo será de céu encoberto, com possibilidade de pancadas e trovoadas isoladas. Em Campo Grande, a previsão é de tempo nublado, também com chance de chuva.

No Sudeste, há possibilidade de precipitações ao longo do dia em boa parte de Minas Gerais e de São Paulo. Já no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, a previsão é de sol forte e céu aberto.

No Sul, as temperaturas ficam abaixo da média em comparação com o restante do país. Curitiba deve registrar máxima de 23 °C, Florianópolis, 28 °C, e Porto Alegre, 29 °C. A região também pode ter muitas nuvens e chuvas isoladas.

A região Sul foi afetada por um ciclone no dia 7 de novembro, que provocou fortes ventos e causou destruição em diversas cidades, especialmente nas regiões oeste e centro-sul do Paraná. O fenômeno deixou um rastro de danos em estruturas, com casas destelhadas, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

Os candidatos voltam às provas no próximo domingo (16) para o segundo dia do Enem, que terá 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática. No primeiro dia, o tempo total de prova é de 5h30; no segundo, de 4h30.