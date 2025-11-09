RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ciclone extratropical ainda deve gerar reflexos neste domingo (9) na região Sudeste, mas com um potencial de danos bem mais contido do que os impactos de sexta (7) e sábado (8), de acordo com o meteorologista Willians Bini, da Metos Brasil.

Ele afirma que o pior estágio do evento climático já passou. A previsão de mar agitado, contudo, se mantém para este domingo.

Depois de provocar destruição no Sul na sexta, com pelo menos seis mortes em um tornado no interior do Paraná, o ciclone gerou transtornos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro na virada de sexta para sábado. Houve ocorrências como queda de árvores e alagamentos.

"Digamos que o pior associado à passagem do ciclone já passou", diz Bini. "Deve provocar alguma chuva entre Minas, Rio e Espírito Santo, mas com um volume bem menor do que o que já provocou, especialmente no Paraná", acrescenta.

Segundo o especialista, o mar ainda deve estar bastante agitado neste domingo com os ventos fortes sobre o oceano. "Logicamente, o pessoal de embarcações e de pesca tem de tomar cuidado", afirma.

Em boletim, a meteorologista Jade Ramos, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, afirma que, com o afastamento do ciclone extratropical, o tempo volta a ficar estável em grande parte do território paulista.

A exceção é para locais que fazem divisa com Minas Gerais e a faixa leste, que ainda poderão ter chuvas isoladas. Os modelos, contudo, indicam acumulados pouco expressivos.

"Ressalta-se que, no litoral e faixa leste, as rajadas de vento tendem a apresentar valores da ordem de 40 a 50 km/h e a tendência é redução das rajadas, ao longo do período. Além disso, as temperaturas estarão em acentuado declínio, e a sensação de frio persistirá nas regionais paulistas", diz a meteorologista.

Na cidade do Rio, um aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil começou a valer às 12h de sábado. Ondas de 3,5 metros podem atingir a orla carioca até as 21h de domingo.

As recomendações incluem evitar banho de mar ou prática de esportes aquáticos em áreas de ressaca e não ficar em mirantes ou em locais próximos durante o período do aviso.

No domingo, a previsão para a cidade do Rio é de céu nublado e chuva fraca e isolada a qualquer momento, segundo o sistema Alerta Rio, da prefeitura.

Os ventos estarão moderados, sendo ocasionalmente fortes durante a madrugada, e as temperaturas terão declínio, de acordo com a administração municipal.

Na região Sul, o ciclone já se afastou do continente, e o tempo melhora, aponta a MetSul Meteorologia. Com isso, o ar mais seco e frio de alta pressão deve predominar no Sul neste domingo, garantindo um dia de tempo firme na maioria das localidades.

A cidade paranaense de Rio Bonito do Iguaçu (a 380 km de Curitiba), com cerca de 14 mil habitantes, foi devastada por um tornado na sexta.

Pelo menos cinco pessoas morreram no município. Uma sexta vítima foi registrada na cidade de Guarapuava.

O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) informou que, em Rio Bonito do Iguaçu, há previsão de sol pelos próximos cinco dias, mas com ventos um pouco acima do normal até segunda-feira (10), na faixa de 35 km/h, em função do ciclone que segue atuando no oceano.