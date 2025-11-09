BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A Presidência da COP30 organizou, neste sábado (8), uma cúpula sobre metano. O evento foi idealizado por Brasil, China e Reino Unido.

O encontro teve representantes de Barbados, França, Alemanha, da Climate and Clean Air Coalition e da Bloomberg Philanthropies.

Na cúpula, realizada em Belém (PA), foram lançadas iniciativas que visam mitigar os efeitos do metano e de outros gases de efeito estufa.

A ministra do Meio Ambiente e Clima do Brasil, Marina Silva, participou do evento.

Segundo o governo brasileiro, ela e o secretário de Estado para Segurança Energética e Net Zero do Reino Unido, Ed Miliband, anunciaram o lançamento do "Acelerador de Ação dos Países sobre Superpoluentes".

A iniciativa tem como objetivo acelerar reduções profundas de metano em 30 países em desenvolvimento até 2030.

De acordo com o comunicado do governo do Brasil, serão criadas Unidades Nacionais de Super Poluentes, inspiradas nas Unidades de Ozônio do Protocolo de Montreal, para garantir ações contínuas dentro das instituições governamentais.

Brasil, Camboja, Indonésia, Cazaquistão, México, Nigéria e África do Sul receberão, coletivamente, um pacote inicial de US$ 25 milhões para as ações.

Tags:

brasil