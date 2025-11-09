SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Motorista que perdeu o controle do veículo e desceu uma escadaria "voando" na zona sul de São Paulo passa bem e teve apenas um "arranhãozinho na mão".

Acidente ocorreu quando o vigilante Raílson Souza, 48, voltava para casa após o trabalho, na madrugada neste sábado (08). Em entrevista à TV Globo, ele disse que estava com forte dor de cabeça, pois não tinha tomado remédio para pressão. Com isso, perdeu o controle do carro e acordou já na parte de baixo da escadaria.

Só estou dolorido, porque sacudiu muito. Não quebrou nada. A mínima coisa foi um arranhãozinho assim na mão, e mais nada. Deus é maravilhosoRaílson Souza, em entrevista à TV Globo

Vídeo mostra carro despencando de escadaria na zona sul de São Paulo. Raílson descia a rua Davide Pérez, no Jardim Apurá, zona sul de São Paulo, quando perdeu o controle do veículo e "voou" sobre escadão que dá acesso à rua Paulo de Souza Santos.

A frente do veículo bate na escada ao aterrissar, e faz com que ele dê uma pirueta. Incidente ocorreu por volta das 5h20 deste sábado (08).

"Não estava bêbado e não estava fazendo pega". O vigilante diz que estava cansado, só queria chegar em casa para tomar seu remédio e dormir em seguida. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que o motorista anão apresentava sinais de embriaguez ou uso de substâncias que pudessem comprometer sua capacidade de direção.

Olho a imagem [gravação do acidente] e a lágrima desce do olho. Tento procurar uma explicação, e a explicação é DeusRaílson Souza

Carro foi destruído, e motorista precisou sair das ferragens com a ajuda dos bombeiros. Raílson diz que não se lembra de nada do acidente e que acordou com alguém dizendo "calma". Sobre o veículo, afirmou: "o bem, a gente corre atrás e constrói de novo; vida é só uma".