BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A Suíça oficializa, neste domingo (9), uma doação de 5 milhões de francos suíços, aproximadamente R$ 33 milhões, para o Fundo Amazônia. A solenidade que marca o apoio a esse instrumento financeiro leva o nome de "Presença Suíça na COP30" e ocorre às 15h30, no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém.

O Fundo Amazônia, que é gerido pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), sob coordenação do MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima), já apoiou 144 projetos. A titular da pasta, Marina Silva, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, representam o Brasil no evento.

Estarão presentes também o embaixador da Suíça no Brasil, Hanspeter Mock, o embaixador suíço para o Meio Ambiente e chefe da delegação suíça na COP30, Felix Wertli, além do secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), João Paulo Capobianco, e a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello.