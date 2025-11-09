RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu um homem de 22 anos suspeito de aplicar o golpe conhecido como "boa noite, Cinderela" contra turistas no Rio de Janeiro. Cláudio Rafael Silva de Queiroz de Pontes foi detido em Cabo Frio, na região dos lagos, na última quinta-feira (6).

Segundo investigação da Delegacia de Apoio ao Turismo e da 13ª DP (Ipanema), o suspeito se apresentava como garoto de programa e, por meio de aplicativos de relacionamento, marcava encontros na zona sul do Rio. Ele oferecia bebidas adulteradas para dopar os turistas e, em seguida, roubá-los.

As vítimas eram em sua maioria estrangeiras e mais velhas. De acordo com a polícia, em algumas ocasiões, o homem não cobrava pelo programa para não levantar suspeitas, escolhendo previamente vítimas com perfil financeiro elevado.

A reportagem não localizou a defesa do preso.

O suspeito é investigado em pelo menos três inquéritos por esse mesmo tipo de ação e tem quatro anotações criminais anteriores por crimes semelhantes. Um comparsa, ainda não identificado, também participava das ações, segundo a polícia.

Entre as vítimas identificadas estão um turista mexicano, que foi encontrado desacordado na praia de Ipanema após sair com o suspeito e teve o celular roubado, e um italiano que, em junho, perdeu cerca de ? 19 mil (R$ 117 mil).

Em agosto, dois turistas chilenos relataram prejuízo de cerca de R$ 15 mil após encontros marcados em Copacabana. A 13ª DP também investiga o caso de um pernambucano hospedado em um hotel na avenida Atlântica que teve o celular e mais de R$ 60 mil subtraídos.

"Eles se aproveitavam da aparência para atrair as vítimas, muitas delas estrangeiras e pessoas mais velhas", disse a delegada Patrícia Alemany. Segundo ela, os criminosos já levavam as bebidas adulteradas aos encontros.

Contra Cláudio foi cumprido um mandado de prisão preventiva por roubo e associação criminosa. Ele seria transferido na sexta-feira (7) para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, onde pasaria por audiência de custódia.