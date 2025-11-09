SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começou neste domingo (9) às 13h30 o primeiro dia de prova do Enem, principal porta de acesso ao ensino superior do país. Mais de 4,8 milhões de candidatos se inscreveram para o exame.

Neste primeiro dia de prova, eles devem fazer a redação e responder a 90 questões da área de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação) e ciências humanas (filosofia, geografia, história, sociologia).

Os portões fecharam às 13h e a prova teve início às 13h30. Os candidatos têm até as 18h30 para terminar o exame.

Segundo o Inep, os candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, farão o exame em outra data por causa da COP30. Eles devem fazer a prova nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

No Paraná, a Secretaria de Estado da Educação disse que a aplicação das provas neste domingo está suspensa em Rio Bonito do Iguaçu. A cidade sofreu danos em razão de um tornado, na última sexta-feira (7).

No próximo domingo, os candidatos devem fazer as provas de ciências da natureza (biologia, física e química) e matemática.