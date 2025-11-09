RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) se reúne neste domingo (9), em caráter extraordinário, para votar uma proposta que prevê agilizar o socorro a famílias afetadas pelo tornado no município de Rio Bonito do Iguaçu (a 380 km de Curitiba).

A discussão envolve um projeto de lei enviado aos deputados pelo governo Ratinho Junior (PSD) para alterar o Fecap (Fundo Estadual para Calamidades Públicas).

A proposta autoriza que recursos sejam repassados diretamente para famílias com casas destruídas na região de Rio Bonito do Iguaçu, sem a necessidade de convênios. Até então, a lei permite apenas as transferências "fundo a fundo" entre o estado e os municípios.

Os critérios ainda devem ser estabelecidos por decreto, mas a ideia é liberar até R$ 50 mil por família, segundo informações divulgadas pelo governo estadual. A sessão da Alep está agendada para as 17h deste domingo.

"Serão liberados mais de R$ 50 milhões para o município afetado, só que se faz necessário que as pessoas façam o cadastro para que recebam esse benefício para a reconstrução da sua residência e também para outras necessidades porventura neste momento", disse o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, em entrevista neste domingo.

"Isso vai desburocratizar, uma vez que não é necessário o repasse para a prefeitura. Passa direto para a pessoa que foi afetada e que foi cadastrada pelo programa", acrescentou.

O tornado ocorreu na sexta-feira (7) em Rio Bonito do Iguaçu.

De acordo com o secretário, um mutirão deve ser realizado nos próximos dias para refazer documentos de identidade perdidos pelas vítimas na tragédia.

"Existe uma perspectiva de R$ 50 mil por família, mas sabemos que pode precisar mais, pode precisar menos. Depende de cada situação e do dano que cada família teve nessa tragédia", afirmou.

O secretário disse que um canal será criado para o recebimento de doações via Pix e também falou em erguer pequenas residências em caráter emergencial. Esses locais serviriam de moradia temporária enquanto as casas definitivas não forem concluídas.

A Defesa Civil Estadual coordena, em parceria com as prefeituras da região, a instalação de abrigos temporários. No sábado, o governo paranaense ainda disse que trabalhava com a possibilidade de locação de hotéis para abrigar famílias em situação de vulnerabilidade, principalmente pessoas com deficiência ou acamadas.

O tornado deixou cinco mortos em Rio Bonito do Iguaçu. Uma sexta morte no Paraná ocorreu no município de Guarapuava.

O tornado que passou por Rio Bonito não durou mais de um minuto, segundo relatos de moradores à reportagem.

"A gente segurava as portas de vidro para não estourar. Todo mundo em choque, gente gritando", afirmou a comerciante Pâmela Thalia Moretti de Oliveira.