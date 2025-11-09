SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participação estudantil nos debates sobre os impactos das mudanças climáticas no Jardim Pantanal, zona leste da capital paulista, é parte da rotina de quem estuda na Escola Municipal de Ensino Fundamental Virgilio de Mello Franco.

Com a aproximação da COP30, conferência climática da ONU que começa nesta segunda-feira (10) em Belém, os debates e atividades que acontecem desde o ano passado têm se tornado mais intensos.

Em 2024, os alunos da unidade criaram o Comitê Infantojuvenil do Jardim Pantanal, que reúne, quinzenalmente, estudantes para debater temas como justiça climática, racismo ambiental e problemas estruturais da região ?o bairro é historicamente afetado por alagamentos em épocas de chuva.

"Percebo uma autonomia maior por parte deles em pensar, propor e se posicionar diante de determinadas questões", afirma Edilson da Silva Cruz, diretor da escola, sobre os estudantes que fazem parte do comitê.

Quando o parque do colégio foi reformado, exemplifica, eles foram objetivos em propor um parque mais naturalizado, já que a região carece de áreas verdes, e também participaram das discussões sobre o projeto.

Em novembro, o grupo criou um conjunto de reivindicações que foi entregue à Subprefeitura de São Miguel Paulista e incluía sugestões para o território, como a ampliação do espaço do ecoponto e da coleta seletiva, e também falaram sobre as enchentes que atingem a rua da escola. O comitê é um projeto feito em parceria com o Instituto Alana, organização que atua pelo direito das crianças e adolescentes.

As reuniões tratam de temas como de que forma o clima atravessa a memória de quem mora na região, quais mudanças poderiam ser propostas no local e, neste ano, como funciona uma conferência como a COP30.

Os debates foram base para que os alunos organizassem uma miniCOP, realizada no Espaço Alana, sede do instituto no bairro. A conferência do Jardim Pantanal aconteceu em junho, com a participação de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos. Durante o evento, eles fizeram credenciais para participar de atividades em uma "zona azul", na biblioteca, e uma "zona verde", na brinquedoteca.

Após o evento, o Instituto Alana divulgou um guia de dicas para organizar uma miniCOP. Segundo Carolina Maciel, analista do eixo natureza, do Instituto Alana, as orientações podem ser aplicadas a projetos envolvendo diferentes faixas etárias e levando em conta as particularidades de cada local.

No Rio de Janeiro, crianças e adolescentes do Instituto Crias do Tijolinho, na Nova Holanda, no Complexo da Maré, também realizaram uma mini conferência climática. O desejo de promover uma miniCOP surgiu a partir do debate de problemas como a falta de saneamento básico e o calor extremo que prejudica a saúde de moradores da comunidade. Temas frequentes durante os encontros semanais que o projeto promove para debater questões socioambientais da favela com adolescentes, o Papo Climão.

Engajar os jovens para que manifestassem desejos de melhoria através da arte e também para entender como uma COP pode impactar a vida de quem mora na favela eram alguns dos objetivos da miniconferência.

"A gente produziu cartas para chegar na mesa de negociação de pessoas que vão responder pelo país, e que têm a possibilidade de nos conhecer pela escrita, pelo desenho", conta Kamila Camillo, 36, psicóloga, ativista e fundadora do Crias do Tijolinho.

O projeto nasceu a partir de uma exposição fotográfica feita por Kamila em 2019, quando ela registrava o cotidiano de quem cresce na comunidade, com o objetivo de contrapor as histórias de violência frequentemente associadas à quem vive na favela. A demanda por outras atividades veio das próprias crianças, que queriam participar de novas ações culturais.

Hoje, o Crias do Tijolinho é mantido por sete voluntários e atende cerca de 150 pessoas, entre crianças, jovens e mulheres. O grupo, que não tem sede própria ou financiamento, mantém atividades culturais e ambientais em parceria com outras organizações da Maré.

Além do Rio e de São Paulo, outras dez mini conferências foram realizadas às vésperas da COP30. Elas fizeram parte do Mutirão das MiniCOPs, promovido pelo Instituto Alana e pelo PerifaLab em outubro. A seleção teve iniciativas em diferentes regiões do país.

Entre os selecionados está o projeto Guardiões dos Biomas de Teresina. Durante o mês de outubro, estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, da unidade Alphaville do Educandário Santa Maria Goretti (ESMG Alphaville), participaram de atividades sobre o cerrado e a caatinga.

A programação incluiu uma visita dos alunos às instalações do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para conhecer o trabalho de triagem de animais acolhidos pela instituição, as turmas também participam de plenárias para discutir problemas ambientais locais, como o aumento das queimadas e o calor extremo que atinge a cidade.

"Embora estejamos numa cidade privilegiada, por termos dois importantes biomas, o cerrado e a caatinga, sofremos muito o aumento exagerado da temperatura. Queremos despertar nos alunos essa consciência", afirma Renata Patrícia Souza, 37, coordenadora de ciências e biologia da escola.