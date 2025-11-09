RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cidade de Rio Bonito do Iguaçu (a 380 km de Curitiba) deve estar "limpa" em dois ou três dias, projetou neste domingo (9) o coordenador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Schunig.

A declaração é uma referência ao processo de retirada de entulhos e escombros resultantes da passagem do tornado na sexta-feira (7). A catástrofe destruiu casas e empresas, derrubou árvores e revirou carros no município. Segundo a prefeitura, 80% das edificações da cidades foram afetadas.

Conforme o coordenador da Defesa Civil, não há novos registros de desaparecidos, e equipes agora atuam para levantar os prejuízos da tragédia.

Schunig disse que o município de Rio Bonito foi dividido em cinco setores para a limpeza e que o trabalho está sendo intensificado neste domingo.

Isso não foi possível no sábado porque muitas pessoas estavam recolhendo materiais nas ruas, o que trazia risco de acidentes, de acordo com o coronel.

"De dois a três dias, nós estamos com a cidade limpa", afirmou Schunig em entrevista a jornalistas.

"A atribuição é de todos nós. Obviamente, o município fez a sua parte, é pequeno, o estado já entrou com a sua força. Vai ser feita a limpeza, vai ser feita a destinação [dos entulhos]", acrescentou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, não falta maquinário em Rio Bonito, o que inclui caminhões e tratores. Schunig citou mais de 30 equipamentos cedidos pelo município e por cidades vizinhas.

Ele disse que a destinação dos entulhos vai ser feita em um campo de forma temporária. "Em um segundo momento, vamos ver qual é o melhor local para fazer essa destinação ambientalmente correta", afirmou o coronel.

O tornado deixou cinco mortos em Rio Bonito do Iguaçu. Uma sexta morte no Paraná ocorreu no município de Guarapuava.