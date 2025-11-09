SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tema da redação do Enem 2025 é "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". A proposta foi apresentada aos candidatos neste domingo (9), durante o primeiro dia de provas do exame, que também incluiu questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas.

O tema foi anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em seu perfil no X.

Nos últimos anos, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pela prova, tem escolhido temas ligados à visibilidade de grupos sociais historicamente marginalizados, como "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil" (2023) e "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil" (2024)

Segundo Daniel Victor, professor de redação do Colégio Farias Brito, o tema da redação do Enem 2025 foi uma escolha adequada e esperada pela comunidade escolar. Trata-se, para ele, de um assunto amplamente debatido em aulas de redação e em diferentes disciplinas, como geografia, por refletir uma realidade cada vez mais presente no país.

"Com o aumento da população idosa, há uma necessidade crescente de efetivar esses direitos e garantir maior participação social dos idosos no Brasil. Por isso, trata-se de uma temática que já deveria ter sido abordada no Enem, dada a importância desse segmento da população", afirma.

Para Victor Matheus dos Santos, professor de redação do Colégio Oficina do Estudante, o tema escolhido mais uma vez mostra que o exame cobra do aluno um olhar sensível para assuntos importantes, mas que nem sempre estão nos "holofotes".

"Poderíamos pensar que as perspectivas acerca do envelhecimento no país não são positivas devido a diversos fatores como: falta de assistência social do Estado, dinamização da sociedade ou mesmo pela valorização da juventude em uma sociedade que preza pela produtividade cada vez maior", diz.

Rayane Roale, assistente pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, avalia que o tema não deve ser uma grande surpresa para alunos que se preparam. Por ser um assunto bastante discutido, ela avalia que os alunos terão bastante repertório para escrever a respeito.

"É uma questão nacional, que afeta a todos independentemente de classe ou raça. Por isso, acredito que não vai ser um tema muito difícil de abordar, porque existe muito, muito repertório, muito conhecimento de mundo, muita informação disseminada sobre isso."

Para Mara Coura Linhares, do Fibonacci Sistema de Ensino, candidatos que acompanham bem o noticiário e os debates contemporâneos devem se sair bem com o tema.

"Tivemos recentemente o escândalo do INSS em que houve o desvio das aposentadorias, o que levantou o debate sobre aposentadoria e envelhecimento. Por isso, o aluno que está antenado, com certeza sabe algo a respeito do assunto, sobre as perspectivas do envelhecimento da população brasileira."

Maria de Lourdes Cunha, professora de Língua Portuguesa do Objetivo, também avalia que os candidatos podem abordar as questões que contribuem para o envelhecimento da população.

"Desde os anos 2000, a gente tem um número de pessoas envelhecidas muito maior. Inclusive, a faixa etária idosa ultrapassou a faixa etária jovem no nosso país. Alguns fatores que levam a isso, por exemplo, são avanços na medicina, programas governamentais que facilitam acesso a medicamento, que fortalecem a saúde da população", diz.

Caroline Lucena, coordenadora de redação do Elite Rede de Ensino, diz que os candidatos podem, por exemplo, abordar a contradição que vivemos em relação ao envelhecimento da população.

"O avanço da medicina aumenta a longevidade, mas o mercado e as redes sociais glorificam a juventude. O resultado é um país em que o idoso vive mais, mas nem sempre melhor ? sem acesso digital, com pensões defasadas e pouca representatividade nas decisões políticas."

Sidineia Rocha, professora de redação do Bernoulli Educação, diz que, além de falar sobre etarismo, o candidato precisa discutir também os desdobramentos desse tipo de preconceito.

"[O candidato precisa falar sobre] medidas e mecanismos capazes de garantir qualidade de vida a esse grupo etário."

O tema da redação é tradicionalmente um dos momentos mais comentados do exame, tanto entre candidatos quanto entre professores e especialistas, por refletir debates sociais, culturais e políticos atuais.

A tarefa exige dos participantes a produção de um texto dissertativo-argumentativo, conforme o formato tradicional do exame, que deve defender um ponto de vista sobre o tema proposto, com base em argumentos consistentes e uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

A correção da redação considera cinco competências, que avaliam desde o domínio da norma padrão até a capacidade de propor soluções viáveis e éticas. São elas:

- Competência 1: Domínio da norma culta escrita.

- Competência 2: Compreensão e desenvolvimento do tema.

- Competência 3: Organização e defesa de argumentos.

- Competência 4: Coesão e coerência na argumentação.

- Competência 5: Proposta respeitando direitos humanos

Cada competência vale até 200 pontos, somando um total máximo de mil pontos.

Neste ano, o Inep reforçou na Cartilha do Participante a importância da autenticidade textual. O órgão orientou que os candidatos evitem o uso de "repertórios de bolso" ?citações genéricas, frases feitas e introduções prontas que circulam nas redes e cursinhos.

Neste domingo, os portões dos locais de prova foram abertos ao meio-dia e fechados às 13h. Os participantes começaram a resolver as 90 questões objetivas e a escrever a redação a partir das 13h30. O tempo máximo de realização foi de cinco horas e meia, com término às 19h.

A reportagem, em parceria com o colégio Farias Brito, faz uma live às 19h deste domingo para comentar o tema da redação e analisar o primeiro dia de provas.

Mais de 4,8 milhões de candidatos estão inscritos no Enem 2025. O segundo dia de exame será no próximo domingo (16), com questões de matemática e ciências da natureza.