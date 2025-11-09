CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Os quartéis do Corpo de Bombeiros de todo o estado do Paraná estão recebendo doações para as famílias de Rio Bonito do Iguaçu (PR), que ficaram desalojadas após a passagem do tornado na sexta-feira (7).

A cidade de cerca de 14 mil habitantes foi devastada pelos fortes ventos, que deixaram cinco mortos e mais de 1.000 pessoas sem casa.

De acordo com a Defesa Civil estadual, a prioridade é por alimentos não perecíveis, água potável, itens de higiene e limpeza e roupas íntimas novas.

"Não há necessidade, por ora, de roupas, que é algo que vai demandar mais para frente, com exceção de roupas íntimas", explicou à imprensa o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig.

"Já estamos recebendo um grande volume de donativos, temos três pontos de coleta e armazenamento que estão quase lotados e estamos abrindo novos postos particulares, de pessoas que cederam espaço para armazenar as doações", disse ele.

"Faremos toda a parte triagem e seleção, para então encaminhar as doações para as pessoas que necessitam", continuou Schunig.

Além de quartéis dos Bombeiros, outros locais de recebimento de doações no Paraná são unidades da Polícia Rodoviária Federal. A PRF iniciou a campanha de arrecadação no sábado (8).

Como quase 90% da cidade foi afetada pelo tornado, a maior parte dos donativos está sendo levada para municípios próximos, como Laranjeiras do Sul.

O primeiro abrigo provisório também foi organizado em Laranjeiras do Sul, que fica a 17 km de Rio Bonito do Iguaçu. No local, estão cerca de 30 pessoas que ficaram desabrigadas. Outras 1.000 pessoas seguem desalojadas, ou seja, perderam suas casas, mas têm outros locais para ir, como residências de parentes ou amigos.

O governo estadual afirmou que outras estruturas foram montadas emergencialmente em Rio Bonito do Iguaçu, como um centro de acolhimento, triagem e cadastro e um centro de alimentação.

Equipes da Copel (Companhia Paranaense de Energia) seguem na cidade para fazer a substituição de mais de 300 postes danificados e a reconstrução da rede elétrica na área urbana. Segundo a empresa, cerca de 60 postes foram instalados no sábado. A religação dos clientes é um segundo passo.

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) restabeleceu a captação e o tratamento de água por volta do meio-dia de sábado (8), mas informa que ainda há pontos que precisam ser corrigidos, já que alguns trechos de tubulações internas foram danificados pelos destroços, o que causa vazamentos.